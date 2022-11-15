Против резолюции ГА ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались

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15.11.2022, 1:55, Новости дня
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Против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались.

Против продвигаемого Западом проекта резолюции проголосовали 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

Кроме того, 73 государства воздержались при голосовании по резолюции. Из стран постсоветского пространства такую позицию заняли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония поддержали резолюцию. Азербайджан и Туркмения не принимали участия в голосовании.

Кроме того, воздержались Бразилия, Индия и ЮАР, входящие в БРИКС, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Сербия и ряд других стран.

Как отметил заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский, больше половины членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, не поддержали проект продвигавшейся Западом резолюции. Дипломат выразил уверенность, что это фиаско для тех, кто навязывает всему миру порядок, основанный на правилах, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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