Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир

73-летний Валерий

Леонтьев состоит в отношениях с Людмилой Исакович уже 50 лет. Интересно, что

пара больше 20 из них прожила в гражданском браке, и только в 1998 решила

узаконить свои отношения. Детей у супругов нет.

Людмила больше не

живет с нами в одной стране, а обжилась за океаном, в солнечном Майами. Пока муж

гастролирует по России и полностью отдается творчеству, жена Валерия Леонтьева

занимается грумингом: заботится о собаках и готовит их к выставкам. При этом

супруги не расходятся и осознанно выбирают гостевой брак.

Такие продолжительные

отношения на расстоянии — редкость среди пар. Брак Леонтьева и Исакович

прокомментировала психолог Наталья Наумова. Она пояснила, что на расстоянии

люди меньше ссорятся.

По мнению

психолога, Леонтьев давно покинул этот мир и пребывает в иллюзиях. В своих

мыслях он строит образ идеального человека, поскольку ему не нужно видеть

супругу в обычной жизни. Эксперт добавляет, что источник такой потребности Валерия

Леонтьева быть на расстоянии, скорее всего, кроется в детском негативном опыте.

Как правило, именно он не дает супругам строить крепкий союз.

“По-другому им было бы эмоционально тяжело”, — заканчивает психолог.