 

Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир

15.11.2022, 1:17, Разное
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73-летний Валерий
Леонтьев состоит в отношениях с Людмилой Исакович уже 50 лет. Интересно, что
пара больше 20 из них прожила в гражданском браке, и только в 1998 решила
узаконить свои отношения. Детей у супругов нет.

Людмила больше не
живет с нами в одной стране, а обжилась за океаном, в солнечном Майами. Пока муж
гастролирует по России и полностью отдается творчеству, жена Валерия Леонтьева
занимается грумингом: заботится о собаках и готовит их к выставкам. При этом
супруги не расходятся и осознанно выбирают гостевой брак.

Такие продолжительные
отношения на расстоянии — редкость среди пар. Брак Леонтьева и Исакович
прокомментировала психолог Наталья Наумова. Она пояснила, что на расстоянии
люди меньше ссорятся.

По мнению
психолога, Леонтьев давно покинул этот мир и пребывает в иллюзиях. В своих
мыслях он строит образ идеального человека, поскольку ему не нужно видеть
супругу в обычной жизни. Эксперт добавляет, что источник такой потребности Валерия
Леонтьева быть на расстоянии, скорее всего, кроется в детском негативном опыте.
Как правило, именно он не дает супругам строить крепкий союз.

“По-другому им было бы эмоционально тяжело”, — заканчивает психолог.


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