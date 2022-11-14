 

Акиндин и Пигасий: что нельзя делать в праздник 15 ноября

14.11.2022, 23:50, Разное
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ИСТОРИЯ

Акиндин, Анемподист и Пигасий жили при правлении персидского царя Сапура II. Они тайно исповедовали христианство и обращали людей к новой вере. Однажды на них донесли, после чего их царь подверг их жестоким пыткам. Во время наказаний стали происходить чудеса: рассыпались веревки, огонь гас, а царь, извергавший из себя проклятия, и вовсе онемел. Глядя на такое, многие служители царя тотчас же перешли на сторону мучеников. Разгневанный таким предательством царь приказал отрубить всем головы.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот день сушили зерно в овинах, а в огне пекли картошку.

Вечерний туман – к сильному ветру.

Дороги развезло – теплая погода продлится еще месяц.

Разлетались галки и синицы – ожидайте снегопад.

Выпавший снег – к обильным весенним паводкам.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Давать денег в долг – про возврат можно позабыть.

Нельзя в день Акиндина и Пигасия просить о помощи – пользы не будет.

Нельзя сплетничать, раскрывать чужие секреты – накличете на себя черную полосу.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В СЕГОДНЯШНИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИКЧтить Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери.

Возвращать долги.

Просить прощения у тех, кого могли обидеть.

Обновить гардероб – покупать стоит лишь качественные вещи.

Загадывали в сегодняшний церковный праздник самые сокровенные желания – они скоро обязательно сбудутся!


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