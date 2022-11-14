Bloomberg – не отрицаю — глава Минфина Великобритании признал наличие издержек брексита

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что у выхода страны из ЕС есть свои издержки, однако призвал рассматривать их в совокупности с возможностями, которые брексит открывает, передаёт Bloomberg. По словам Ханта, многие из этих возможностей стране только предстоит раскрыть, так как процесс их определения затянулся из-за пандемии коронавируса.



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Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что не согласен с мнением, что брексит сделает страну «беднее», однако признал, что выход из Европейского союза всё же связан с некоторыми «издержками», сообщает Bloomberg.

По словам министра финансов, Великобритания может добиться «огромного успеха» после брексита. Однако Хант подчеркнул, что это не может произойти «автоматически». Он считает, что последствия выхода из ЕС важно рассматривать в совокупности, так как это решение британцев несёт в себе не только издержки, но и возможности, многие из которых пока не удалось раскрыть из-за пандемии коронавируса.

«С чем я не согласен, так это с утверждением, что брексит сделает нас беднее. Я не отрицаю, что такое решение, как брексит, сопряжено с определёнными издержками, но есть и возможности, и следует рассматривать их в комплексе, — заявил Хант. — Буквально через несколько месяцев после официального выхода из ЕС мы столкнулись с пандемией, которая бывает раз в столетие, поэтому процесс определения возможностей затянулся».

Хант уточнил, что сейчас настало время вернуться к определению этих возможностей. Министр отметил, что изложит ряд способов, при помощи которых Великобритания сможет воспользоваться преимуществами брексита, уже в этот четверг, когда обнародует бюджет Соединённого Королевства.

Он подчеркнул, что не считает выход из ЕС «самой большой проблемой» Великобритании с точки зрения экономики. «Мне кажется, что это намного больше связано с другими факторами на рынке труда», — заявил канцлер, не уточнив, о каких именно факторах идёт речь.

Как напоминает Bloomberg, на прошлой неделе бывший управляющий Банка Англии Марк Карни вновь высказался о негативных последствиях брексита. По его словам, этот шаг уже негативно сказался на фунте и по сей день играет роль в экономических проблемах Великобритании.

При этом на Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр Риши Сунак впредь не намерен зацикливаться на «чётком решении», которое приняли британцы на референдуме шесть лет назад.