 

Наоми Кэмпбелл поделилась кадрами с годовалой дочерью из отпуска на Мальдивах

14.11.2022, 21:15, Разное
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52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл после напряженной работы во время Недель моды наконец-то нашла время на отдых. Звезда улетела в отпуск на Мальдивские острова со своими друзьями и, конечно, дочерью. Малышку, которой сейчас примерно полтора года, Наоми предпочитает не показывать, ограничиваясь только ее спиной. 

В новом фотоотчете, опубликованном на ее странице в социальных сетях, помимо пикантных кадров в бикини на фоне океана, бассейна и в компании друзей, есть несколько снимков с дочерью. На трех фотографиях они изображены в белых платьях на фоне закатного солнца и на одном – в купальниках по дороге на пляж.

Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь с обложки мартовского номера британского журнала Vogue в середине февраля. Тогда же 51-летняя модель опровергла слухи о том, что усыновила ребенка. Впрочем, многое она сохранила в тайне: Наоми до сих пор не рассказала, появилась ли дочка на свет благодаря суррогатной матери, а также оставила без ответа вопросы об имени малышки и о ее отце.

Отметим, что Наоми Кэмпбелл последние годы не афиширует свою личную жизнь. Последние известные широкой публике ее отношения были с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Они были вместе 7 лет, но расстались в 2013 году. А недавно в прессе появилась информация, что дом в Барвихе, который миллиардер собирался подарить Наоми, выставлен на продажу за нескромные 5 миллиардов рублей. В 2020 году таблоиды писали, что у модели роман с рэпером Burna Boy, который младше ее на 21 год. Но Наоми тогда не прокомментировала слухи. Не так давно модель заметили в компании швейцарского миллиардера Эрнесто Бертарелли, из-за чего моментально появились слухи, что у Наоми намечается новый роман.


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