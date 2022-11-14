 

Прошла любовь, завяли помидоры: Чумаков ушел от Ковальчук к пузатой миллионерше

14.11.2022, 21:00, Разное
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В последние пару недель происходит все больше случаев, когда мужчины бросают свою семью в трудные моменты. Сегодня утром Дни.ру писали о том, что Дмитрий Маликов оставил дочь и жену без копейки, бросив их самостоятельно разбираться в финансовых проблемах.

Ранее мы сообщали о том, что Леонид Агутин бросил Анжелику Варум в разгар праздника, чтобы свалить подальше. Только что стало известно: по стопам вышеупомянутых мужчин пошел и Алексей Чумаков. Он бросил жену, которая так долго ждала от него предложения, а затем несколько лет пыталась родить ребенка, ради пузатой миллионерши. Теперь одинокая Юлия Ковальчук сидит вдвоем с маленькой дочерью и размышляет о том, куда ушел и как веселится Алексей Чумаков.

К счастью, разлука будет недолгой, ведь Чумаков отправился на день рождения Ольги Орловой. Беременная телеведущая отметила свое 45-летие в компании друзей: множество московских звезд и платье, усыпанное стразами. На сцене для Ольги Орловой и гостей пели Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, а из колонок раздавались любимые всеми треки.

Уважив Орлову, Чумаков, скорее всего, поехал домой, к жене и дочери. Так что, к счастью, эта история расставания не про “прошла любовь, завяли помидоры”, а о дружбе, уважении и трудолюбии на благо семьи.


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