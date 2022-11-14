Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем

Бывшая балерина Анастасия Волочкова совершенно не стесняется делиться

подробностями личной жизни, в том числе и романами с мужчинами. Только за

последний год было по меньшей мере пять мужчин, с которыми Волочкову подозревают

в интимной близости.

На днях скандальная блондинка в очередной раз шокировала поклонников. В

социальных сетях она поделилась откровенными фотографиями во время отдыха в

банном комплексе в Екатеринбурге. Судя по всему, согрешившую в этому году с пятью мужиками Анастасию

Волочкову очень впечатлило банное искусство уральского города. Однако, врач-терапевт Елена

Тюльпина рассказала Пятому каналу, почему новое увлечение может нанести вред здоровью

известной блондинке.

Эксперт сообщила, что в некоторых случаях сухое тепло может спровоцировать

спазмы органов дыхания. А ведь поклонники Анастасии Волочковой предположили,

что ее, можно сказать, силком выставили из бани — настолько ей понравилось

париться. Кроме этого, врач предупредила об опасности бани для женщин в особом

положении. В противном случае, можно столкнуться с перегрузкой

сердечно-сосудистой системы.

“Для

беременных мы не рекомендуем ни русскую баню, ни финскую сауну”, —

сообщает терапевт.