 

Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем

14.11.2022, 21:00, Разное
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Бывшая балерина Анастасия Волочкова совершенно не стесняется делиться
подробностями личной жизни, в том числе и романами с мужчинами. Только за
последний год было по меньшей мере пять мужчин, с которыми Волочкову подозревают
в интимной близости.

На днях скандальная блондинка в очередной раз шокировала поклонников. В
социальных сетях она поделилась откровенными фотографиями во время отдыха в
банном комплексе в Екатеринбурге. Судя по всему, согрешившую в этому году с пятью мужиками Анастасию
Волочкову очень впечатлило банное искусство уральского города. Однако, врач-терапевт Елена
Тюльпина рассказала Пятому каналу, почему новое увлечение может нанести вред здоровью
известной блондинке.

Эксперт сообщила, что в некоторых случаях сухое тепло может спровоцировать
спазмы органов дыхания. А ведь поклонники Анастасии Волочковой предположили,
что ее, можно сказать, силком выставили из бани — настолько ей понравилось
париться. Кроме этого, врач предупредила об опасности бани для женщин в особом
положении. В противном случае, можно столкнуться с перегрузкой
сердечно-сосудистой системы.

“Для
беременных мы не рекомендуем ни русскую баню, ни финскую сауну”, —
сообщает терапевт.


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