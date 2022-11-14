Hyundai Solaris назван самой проблемным автомобилем с пробегом в России

Союз профессионалов автомобильного рынка назвал наиболее проблемный автомобиль с пробегом в России. Проанализировав огромное количество отчетов сервисов проверки машин и поисковиков, они назвали самой неудачной модель Hyundai Solaris.

Союз профессионалов автомобильного рынка назвал наиболее проблемный автомобиль с пробегом в России. Проанализировав огромное количество отчетов сервисов проверки машин и поисковиков, они назвали самой неудачной модель Hyundai Solaris. Эксперты СПА проанализировали запросы россиян, чтобы определить наиболее проблемные машины на вторичном рынке в России. Как оказалось, лидерами антирейтинга стали такие дорогостоящие автомобили, как Range Rover Sport, S-Class и E-Class бренда Mersedes-Benz, и 5 series от BMW.

Присутствуют проблемы в работе и более доступных по цене моделей. В список машин, обслуживание которых стоит как нервов, так и денег на ремонт, вошли б.джетные Rio от южнокорейской Kia, Renault Logan, чешская Skoda Octavia и Polo от немецкой Volkswagen. Но все перечисленные модели зарубежного атопрома в хит-параде проблемных авто обошла Hyundai Solaris. Определить ее недостатки удалось после подсчета как количества поломок и ДТП с участием той или иной машин, так и скруток пробегаи ограничений от ГИБДД. Водители этого бюджетника в РФ попадали в аварии почти 3120 раз. Превышают средний уровень ДТП и такие авто, как Rio производства Kia, Polo от Volkswagen и LADA Priora от отечественного автопрома.

Стоит отметить, что в отношении скрученного пробега лидером стал дорогой кроссовер Land Cruiser Prado от Toyota. Нередко такая ситуация наблюдалась и спортивной версии указанной выше модели, а также у владельцев Focus от Ford, российской Lada Priora. В залоге часто оказываются при попытке продажи также Range Rover Sport, Kia Rio, Camry марки Toyota, Skoda Octavia и Hyundai Solaris. Ограничивают на регистрационные действия чаще всего Range Rover Sport, Mersedes-Benz класса S и E, и пятая серия BMW 5.