 

«Был ли развод правильным выбором?»: Дилара намекнула на воссоединение с Моргенштерном

14.11.2022, 20:28, Разное
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Блогер Дилара Зинатуллина намекнула на возможное воссоединение с бывшим мужем. В одной из соцсетей она сообщила, что сомневается, «Был ли развод правильным выбором».

Алишер Валеев, более известный, как рэпера Моргенштерн, признанный в РФ иноагентом, в 2021 году стал мужем Дилары Зинатуллиной. До этого пара встречалась в течение четырех лет, то расставаясь, то снова возобновляя отношения. Однако их брак не продержался и года, уже в апреле пара официально развелась. Причем перед этим певец выпустил сингл под названием «Селяви», что многие посчитали пиар-ходом. Тем более, что после бывшую супругу заметили на одном из его концертов. Тогда девушка объяснила свое присутствие на выступлении бывшего мужа сугубо любовью к его творчеству. Однако сейчас в этом можно усомниться, ведь на странице своего профиля в одной из соцсетей Дилара Зинатуллина призналась, что сомневается в правильности решения разойтись.

В откровенной публикации блогерша признала, что до сих пор задается вопросом, как бы сложилась жизнь, если бы она осталась с супругом. Ведь после неоднократных публикаций об общении Затулиной с музыкантом, она признала, что не прекращала видеться с ним. Более того, она рассказала, что и сам рэпер на момент развода сомневался в правильности такого выбора. Для Дилары он до сих пор остается одним из «самых дорогих людей в мире».

Стоит отметить, что не смотря на вероятность возобновления отношений, девушка находится явно в раздумии. Она не знает, как сложатся отношения с бывшим возлюбленным в будущем, сойдутся ли они снова. При этом сама Дилара сейчас находится в Дубае, куда, как известно, переехал ранее и сам исполнитель хитов «Кадиллак» и «Дуло».


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