Твидовый пиджак, вязаное платье и брюки в стиле бохо: девять образов с простым дизайном на осень-зиму

Осенью нужно одеваться не только тепло, но и стильно. Дизайнеры крупных брендов из кожи вон лезут, чтобы создавать многофункциональные вещи, которые подойдут всем без исключения. Но покупать каждый сезон новый ворох одежды не стоит. Внимательно пересмотрите уже имеющееся с прошлых сезонов. Этого достаточно, чтобы собрать модный лук осени 2022.

Детали модного образа

В южных регионах преобладает солнечная погода. Если ваш климат мягкий, смело надевайте джемперы и шорты с длинными сапогами. Но шорты, конечно, должны быть из зимней теплой ткани. А вот колготки можно и тонкие выбрать.

Кожаные шорты только начинают входить в моду. Текущей осенью тренируем луки, чтобы в следующей развернуться по-полной.

Розовый кислотный цвет был на пике популярности два сезона назад. Но совместив их с черными брюками, в этом сезоне вы прослывете остромодной жительницей большого города.

Полосатые вещи были в моде 50 лет назад, будут и через 50.

Также, как и твидовый жакет. Вы заметили, что “Шанель” из сезона в сезон демонстрирует его на подиуме в различных вариациях? В этом году отдаем предпочтение песочным, бежевым, зеленым оттенкам. Если ваш жакет переживает не первую, и даже не вторую осень, освежить лук поможет модная обувь.

То же самое касается меховых жилеток. Тепло, уютно, модно.

А вот пальто и жакеты созданы не только для офиса, но и для прогулок с подружками.

Только замените строгие отфсные аксессуары на более расслабленные.

Ну и, конечно, вязаные платья простого дизайна, нет девушки, равнодушной к ним. Доставайте все имеющиеся в наличии, попадете в точку. Их можно носить осенью, зимой, первую половину весны.