Столтенберг – нельзя совершать ошибку и недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, призвал не недооценивать Россию, пишет Swissinfo. Он напомнил про позиции РФ в Донбассе и отметил, что Украине нужно решить, на каких условиях она будет готова вести переговоры с Россией.



AP

Именно Украина должна решить, при каких условиях она будет вести переговоры с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет Swissinfo со ссылкой на информационные агентства.

«Какие условия приемлемы — должна решить Украина. А мы должны их поддержать», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Гааге.

Но при этом он предупредил: «Мы не должны совершать ошибку и недооценивать Россию. Она по-прежнему контролирует большие районы Украины. Нам же нужно укрепить позиции Украины», — приводит слова главы НАТО Swissinfo.