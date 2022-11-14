 

Столтенберг – нельзя совершать ошибку и недооценивать Россию

14.11.2022, 20:01, Разное
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, призвал не недооценивать Россию, пишет Swissinfo. Он напомнил про позиции РФ в Донбассе и отметил, что Украине нужно решить, на каких условиях она будет готова вести переговоры с Россией.


AP

 

Именно Украина должна решить, при каких условиях она будет вести переговоры с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет Swissinfo со ссылкой на информационные агентства.

«Какие условия приемлемы — должна решить Украина. А мы должны их поддержать», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Гааге.

Но при этом он предупредил: «Мы не должны совершать ошибку и недооценивать Россию. Она по-прежнему контролирует большие районы Украины. Нам же нужно укрепить позиции Украины», — приводит слова главы НАТО Swissinfo.

 


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