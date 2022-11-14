Как сейчас выглядит сын Джона Леннона – в сети появилось его фото с Полом Маккартни

8 декабря исполнится 42 года со дня смерти легендарного Джона Леннона. По этому случаю его вспоминают многие звездные коллеги и поклонники, а сын музыканта, 59-летний Джулиан Леннон, поделился новой совместной фотографией с другим участником The Beatles — Полом Маккартни.

Удивительно, с кем мы столкнулись в аэропорту! – написал Джулиан. – не кто иной, как дядя Пол… Какая прелесть… Я благодарен…

Джулиан Леннон и Пол Маккартни

Джулиан родился в первом браке Леннона с возлюбленной Синтией и тоже занимается музыкой. Другой сын певца, 47-летний Шон Леннон, появился на свет от отношений Джона Леннона с Йоко Оно.

Напомним, что 8 декабря 1980 года в Джона Леннона выстрелил собственный фанат, Марк Дэвид Чепмен. Музыкант скончался от потери крови. На данный момент убийца Леннона отбывает пожизненное наказание в колонии штата Нью-Йорк.

Джон Леннон