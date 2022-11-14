Ресторан-бар Sintoho принимает Владимира Пака – обладателя звезды Michelin и чемпиона мира по суши

Как известно, «omakase» в переводе с японского означает «полагаюсь на вас», то есть гость всецело доверяет повару, оставляя за ним выбор продуктов и блюд. Так что успех омакасе-меню полностью зависит от опыта и личности шефа. Завоевав золотую медаль на Чемпионате мира по суши в 2017 году, шеф Пак стал одним из самых влиятельных людей в этом искусстве. Он посвятил себя совершенствованию традиционной формы приготовления суши в технике Edomae, сочетающей свежую рыбу и вареный рис, приправленный рисовым уксусом. Процесс приготовления суши гости смогут наблюдать на открытой кухне, так же как и создание всего сета омакасе, включающего ингредиенты и сезонные продукты, приготовленные с использованием классических японских технологий.

Гостей ожидают три дня совместного кулинарного творчества между шефом Владимиром Паком и шефом ресторана и бара Sintoho Бадмой Адучеевым, которые будут готовить особенный омакасе-сет. Каждый из пяти ужинов пройдет в камерном формате и будет рассчитан всего на 8 гостей.

18 ноября – 18:00 и 20:30

19 ноября – 18:00 и 20:30

20 ноября – 18:30

Бронирование и заказ столиков обязательны.