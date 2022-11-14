 

Ресторан-бар Sintoho принимает Владимира Пака – обладателя звезды Michelin и чемпиона мира по суши

14.11.2022, 19:52, Разное
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Как известно, «omakase» в переводе с японского означает «полагаюсь на вас», то есть гость всецело доверяет повару, оставляя за ним выбор продуктов и блюд. Так что успех омакасе-меню полностью зависит от опыта и личности шефа. Завоевав золотую медаль на Чемпионате мира по суши в 2017 году, шеф Пак стал одним из самых влиятельных людей в этом искусстве. Он посвятил себя совершенствованию традиционной формы приготовления суши в технике Edomae, сочетающей свежую рыбу и вареный рис, приправленный рисовым уксусом. Процесс приготовления суши гости смогут наблюдать на открытой кухне, так же как и создание всего сета омакасе, включающего ингредиенты и сезонные продукты, приготовленные с использованием классических японских технологий. 

 

Гостей ожидают три дня совместного кулинарного творчества между шефом Владимиром Паком и шефом ресторана и бара Sintoho Бадмой Адучеевым, которые будут готовить особенный омакасе-сет. Каждый из пяти ужинов пройдет в камерном формате и будет рассчитан всего на 8 гостей. 

18 ноября – 18:00 и 20:30 

19 ноября – 18:00 и 20:30 

20 ноября – 18:30 

Бронирование и заказ столиков обязательны.


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