 

Рецепторы обострились – Личное мнение

14.11.2022, 19:45, Разное
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Актриса Вилкова призналась, что перед свадьбой не вступала в близкие отношения со своим женихом целый год.


Фото: Соцсети

Специально ждала вечера, чтобы отвлечь вас от ерунды и поговорить о действительно важном.

Если бы написала об этом с утра, до ночи вы бы забыли. Зато теперь — явно пересмотрите вообще всю свою жизнь.

«Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда», — делится Вилкова событиями 10-летней давности.

И ей самой, и её жениху хотелось уже вступить в брак раз и навсегда. Похвальное и честное желание, когда человек устаёт от череды отношений. Когда душа требует любви и стабильности.

И вот муж Вилковой предложил ей такое. Год — ни-ни.

Ребята выдержали, прожили год без всякого и нашли в этом смысл. Потом женились, родили детишек и живут долго и счастливо.

Чем не способ иметь стабильные отношения? Не зря в старину тоже до свадьбы было нельзя. И люди жили вместе всю жизнь.

Любили. Жалели друг друга. Отношения были крепкими.

А теперь вы рассказывайте — смогли бы так?

Источник: Лена Миро


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