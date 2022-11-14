 

“Плюнула мне в лицо!”: сбежавшая от Заворотнюк дочь откровенно о гнусном унижении

14.11.2022, 19:34, Разное
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Жизнь старшей дочери Анастасии Заворотнюк не менее интересна поклонникам, чем борьба с раком онкобольной актрисы. 26-летняя Анна долгое время жила в США, затем
вернулась в Москву и строила карьеру актрисы и модели. Последние месяцы девушка
активно занималась своими социальными сетями, но теперь, кажется, нашла новое
увлечение.

На одной из публикаций дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что вышла
замуж. Вместе с любимым Анна уехала в Азербайджан. Сбежавшая от московской
жизни и Заворотнюк-старшей, девушка обещала вернуться. Пока сроки приезда в Россию она не обозначила. Тем временем поклонники гадают: кто же стал избранником Анны?

Имя мужа Заворотнюк не раскрывает, зато с удовольствием делится подробностями
жизни в другой стране. На днях в историях она рассказала о гнусном унижении,
перебившем все впечатления от поездки. Заворотнюк заявила, что во время вылазки на ферму альпак в городе Шемаха одно из животных проявило странное поведение.

“Одна плюнула мне в лицо, представляете?! И даже не извинилась!” — написала Анна в социальных сетях.

Позже она добавила, что, на самом деле, такое поведение альпаки говорит о застенчивости
животного и его страхах. Никакой агрессии пушистое создание к дочери Анастасии
Заворотнюк не проявило, поэтому ей не стоило эмоционально реагировать.


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