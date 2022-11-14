 

“Чужой детеныш”: народ ахнул при виде обрюхаченной Арзамасовой после слухов об измене Авербуху

14.11.2022, 19:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью — ее малышу Леве исполнилось 15 месяцев. 27-летняя актриса уже восстановилась после
родов, и даже продемонстрировала похудевший живот. На волне празднования Лиза
порассуждала с подписчиками на тему спокойствия и сохранения самообладания.

По мнению Лизы Арзамасовой, злиться — это нормально, ведь человек пока еще
не стал роботом. Поклонники согласились с таким мнением, а некоторые даже
рассказали свои истории. Так, одна из подписчиц жены Авербуха написала о спокойствии
во время общения с детьми.

“Бывает
скачут по тебе дети, это нормально, это хорошо. А чужой детеныш своей
невоспитанностью порой раздражает”, — написала женщина. Лиза пока не
ответила на этот комментарий.

Напомним, что
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. А уже через
полгода народ ахнул при виде обрюхаченной девушки — пара ждала ребенка. В августе
прошлого года на свет появился первенец Лева.

После слухов об
измене Ильи Авербуху многие поклонники заподозрили разлад в звездной паре.
Однако, новые кадры с проекта “Ледниковый период” опровергают разрыв
— Лиза Арзамасова и звездный тренер трогательно поздравляют друг друга с
успешным прокатом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.22 / Мода для полных женщин на осень 2022: какие тенденции больше всего подходят пышным дамам

11.01.22 / Диетолог Игнатикова рассказала о причинах снижения аппетита при COVID-19

09.08.22 / Выставить из дома – Личное мнение

08.05.21 / Люксембург введет уголовную ответственность за отрицание роли страны в победе над фашистской Германией

02.02.22 / Чем смелее и привлекательнее, тем лучше: модные цвета и идеи для макияжа глаз в 2022 году

01.08.22 / За семь месяцев потребление энергии в России выросло на 1,9% в пересчете на годовые показатели

23.06.21 / Лайфхак, как насекомое ища, устроить ДТП из-за клеща

01.04.22 / Шляпное настроение: новое забавное фото Эмбер Херд с дочерью

20.01.22 / Видеоигры способствуют улучшению внимания и навыков чтения у детей

12.01.22 / В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о возможном госперевороте в Узбекистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика