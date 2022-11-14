«Мы вообще ничего не понимаем»: российские политологи массово уходят в запой

Президент Ассоциации политических экспертов (АПЭ) Леонид Голубев в эфире телеканала РБК рассказал о тяжелейшем положении отечественных политологов – за последние полгода каждый второй член организации начал злоупотреблять алкоголем, а каждый десятый принял решение сменить сферу деятельности.

– Коллеги приходят ко мне и говорят: мы вообще ничего не понимаем. Тут или уходить в конспирологию, как известный профессор, либо начинать пить каждый день. По-другому выдавать нормальную аналитику сегодня невозможно, – пожаловался он.

Как отмечают эксперты, в аналогичной ситуации оказались и политологи в других странах, в том числе в США.

– Общался недавно со своими товарищем, профессором-русистом из Гарварда. Его часто привлекают в качестве аналитика по России. Так вот, он сказал, что без стакана за последние полгода о России не пишет. И не потому, что всё плохо. По-другому просто совсем чушь получается, – написал в своём Telegram-канале известный экономист Михаил Делягин.

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