 

Изучено влияние курения родителей на риск никотиновой зависимости у детей

14.11.2022, 19:25, Разное
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Была проведена исследовательская работа, в процессе которой эксперты решили изучить влияние употребления табачных изделий родителей на возникновение зависимости у детей. Результаты опубликованы в Medical Xpess.

Чтобы определить, существует ли влияние между употреблением родителями никотина и развитием зависимости от табака у будущих детей, специалисты рассмотрели модель на крысах, которым вводили никотин в течение 60 дней.

Таким образом, эксперты проанализировали их потомство и пришли к выводу, что большинство из них были склонны к самостоятельному употреблению никотина. Также отмечается, что такое явление наблюдалось как у самок, так и у самцов.


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