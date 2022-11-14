 

Бузова появилась на премьере мультфильма с детьми Киркорова

14.11.2022, 18:58, Разное
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Ольга Бузова появилась на премьере мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» в московском киноцентре «Октябрь». При этом на закрытый показ певица и телеведущая пришла вместе с детьми Филиппа Киркорова.

В столичном кинотеатре «Октябрь», известном своими предварительными показами фильмов, которые потом выходят в общероссийский показ, продемонстрировали мультфильм состоялся закрытый показ анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив». Мероприятие привлекло внимание не только самой историей приключений бельчонка, снятой российскими кинематографистами. Ведь в кинозал пришли знаменитости с детьми, среди гостей журналисты, освещающие это событие, заметили Анну Хилькевич, Эвелину Бледанс, Анфису Чехову и других селебрити, приведших своих малышей на анимационный фильм. Однако больше всех заинтриговал визит Ольги Бузовой. Ведь она посетила премьеру с чужими детьми, папа которых проигнорировал показ.

Рядом с бывшей супругой Тарасова и несостоявшейся женой Давида Манукяна были Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Ольга Бузова обнимала их, а позже с удовольствием позировала перед фотокамерами папарацци. Также радостно она поприветствовала Семена, сына Эвелины Бледанс. В то же время Соломон, сын Чеховой, на красной дорожке явно скучал, прячась за спиной мамы. Отсутствовавшему в кинотеатре «Октябрь» Филиппу Киркорову бывшая участница «Дома-2» передала пламенный привет, рассказав, что в зале собралась очень хорошая компания.

Стоит отметить, что саундтрек мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» написал тоже российский музыкант, диджей Грув. Озвучивали персонажей детективной сказки о зверятах также отечественные звезды, Александр Олешко, Иван Чабан, Мирослава Карпович и указанная выше Бледанс, в свое время прославившаяся проектом «Маски-шоу». Почему на показ с детьми Киркорова пришла именно Ольга Бузова, певица не объяснила, сохраняя интригу. Известно, что в свое время поп-король эстрады РФ помогал девушке в раскрутке, однако после взял под свое крылышко ее бывшего жениха Магу.


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