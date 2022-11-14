 

Цены на автозапчасти в России в 2022 году выросли на 50%

14.11.2022, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитики Российского союза автостраховщиков огласили результаты мониторинга рынка транспортных средств в РФ в 2022 году. Как оказалось, цены на автозапчасти в стране выросли на 50%, а для некоторых марок и до почти 60.

В начале сентября Банк РФ изменил Единую методику расчета стоимости запчастей для машин. Теперь цена на них зависит от наличия комплектующих на отечественном рынке и те, которые выпускаются брендами, покинувшие его. Эта мера, по мнению ее авторов, защитит рынок от возрастания стоимости, а также сдержит инфляцию в данной отрасли. Направлена инновация и на сдерживание роста цен и на страховые полисы ОСАГО.

Причиной этого стали результаты мониторинга стоимости запчастей, который регулярно ведет Российский союз автостраховщиков. По их данным, динамика роста показывает с января 2022 года уже 50-процентное подорожание данного вида товаров. Преимущественно рост цен коснулся транспортных средств зарубежного производства.

Например, ремонт немецкой Audi и японской Suzuki теперь стоит выше на 38%, BMW и Mercedes Benz – на 41%, Infiniti – на 42. Запасные части от Land Rover и Mazda выросли в цене соответственно на 46 и 49%. Особенно дорогостоящим стало обслуживание шведской Volvo и японской Honda, перешагнув психологический барьер в 50%, причем последняя доросла до 59-процентного повышения стоимости. Более ходовые Nissan, Mitsubishi, Lexus Toyota, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen и Chevrole предлагают детали с ценой выше на 27-33%. Стоит отметить, что комплектующие моделей от российских компаний также выросли в цене, но лишь на 12%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.21 / Звезда фильма “Добейся успеха” Элайза Душку стала мамой во второй раз

17.03.22 / Скандалы: «Не знаю, как жить дальше»

18.04.22 / Из-за подорожания топлива в Берлине возродили конку

10.06.22 / Мнение: Поддержка России китайцами, национальная модель КНР и юаневые сбережения

15.12.21 / Предпочитают внутренний туризм зарубежным поездкам: самые популярные направления у россиян на зимних праздниках

21.09.22 / Американский профессор предупреждает, что конфликт на Украине показал неготовность США противостоять Китаю

13.10.21 / Хотя бы одна юбка-карандаш должна быть в гардеробе: с каким верхом и низом сочетать трендовые модели осени

26.05.22 / Китайский бренд VGV выпустит новый кроссовер U70 Pro за 780 тысяч рублей

11.04.22 / В Индии найдены артефакты неизвестной культуры

11.01.21 / Мнение: Игры в демократию кончились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика