Цены на автозапчасти в России в 2022 году выросли на 50%

Аналитики Российского союза автостраховщиков огласили результаты мониторинга рынка транспортных средств в РФ в 2022 году. Как оказалось, цены на автозапчасти в стране выросли на 50%, а для некоторых марок и до почти 60.

В начале сентября Банк РФ изменил Единую методику расчета стоимости запчастей для машин. Теперь цена на них зависит от наличия комплектующих на отечественном рынке и те, которые выпускаются брендами, покинувшие его. Эта мера, по мнению ее авторов, защитит рынок от возрастания стоимости, а также сдержит инфляцию в данной отрасли. Направлена инновация и на сдерживание роста цен и на страховые полисы ОСАГО.

Причиной этого стали результаты мониторинга стоимости запчастей, который регулярно ведет Российский союз автостраховщиков. По их данным, динамика роста показывает с января 2022 года уже 50-процентное подорожание данного вида товаров. Преимущественно рост цен коснулся транспортных средств зарубежного производства.

Например, ремонт немецкой Audi и японской Suzuki теперь стоит выше на 38%, BMW и Mercedes Benz – на 41%, Infiniti – на 42. Запасные части от Land Rover и Mazda выросли в цене соответственно на 46 и 49%. Особенно дорогостоящим стало обслуживание шведской Volvo и японской Honda, перешагнув психологический барьер в 50%, причем последняя доросла до 59-процентного повышения стоимости. Более ходовые Nissan, Mitsubishi, Lexus Toyota, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen и Chevrole предлагают детали с ценой выше на 27-33%. Стоит отметить, что комплектующие моделей от российских компаний также выросли в цене, но лишь на 12%.