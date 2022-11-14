Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца

Несколько минут назад Дженнифер Энистон сообщила печальную новость – на 90-м году жизни скончался ее отец Джон Энистон. Мужчина умер еще 11 ноября, но собраться с силами его дочь смогла только сегодня.

Милый папа…⁣ Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился на небеса с миром и без боли. И ведь 11/11, не меньше!

Ты всегда находил идеальный момент. Теперь эта дата навсегда будет иметь для меня еще большее значение. Я буду любить тебя до скончания века.

Не забывай навещать нас.

Энистон был наиболее известен своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере “Дни нашей жизни”. Эту роль он начал играть с 1985 года в течение более чем 30 лет. Ранее в этом году он получил награду Daytime Emmy за прижизненные достижения в области телевидения. Приехать на церемонию его дочь не смогла, но записала трогательное видеопоздравление, в котором назвала отца “настоящей иконой телевизионного мира”.

Это возможность не только отдать дань уважения настоящей иконе дневного телевизионного мира, но и возможность признать заслуги великого и уважаемого актера, который также является моим отцом. Джон Энистон постоянно работает на телевидении уже более полувека. Он начал сниматься в 1962 году, получив роли во всех типах ставших уже классическими телевизионных программ, таких как “Бой!”, “Миссия невыполнима”, “Коджак”, а позже много раз появлялся в качестве гостя в таких шоу, как “Воздушный волк”, “Девочки Гилмор”, “Западное крыло”, “Звездный путь: Вояджер”, “Безумцы” – этот список можно продолжать бесконечно… На протяжении более 30 лет его преданность этому сериалу снискала ему уважение и восхищение его коллег-актеров, глубокую дружбу и взволновала миллионы поклонников по всему миру. Его карьера — это буквально определение жизненных достижений, – тепло отозвалась об отце Дженнифер Энистон.

С отцом у Дженнифер были сложные отношения. Энистон не общалась с папой с тех самых пор, как Джон бросил ее и ее мать ради другой женщины. Дженнифер тогда было всего 9 лет, и неожиданный разрыв родителей стал для нее большой травмой, которую она потом долго прорабатывала с психотерапевтами. Наладить отношения с отцом у актрисы получилось только два года назад – во время пандемии коронавируса.

Об отношениях с родителями Энистон говорила и в совсем свежем интервью:

Я простила свою маму. Я простила своего отца. Я простила свою семью. Это важно. Очень токсично иметь эту обиду, этот гнев. Я поняла это, наблюдая, как моя мама никогда не отпускала его от себя. Помню, как сказала: “Спасибо, что показала мне, какой не надо быть”.