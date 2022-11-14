Королевская семья Великобритании на параде в честь Дня памяти в Лондоне

В минувшее воскресенье британцы праздновали День памяти — аналог 9 мая. Естественно, официальные мероприятия не обошлись без участия членов королевской семьи. В Лондоне состоялся парад, и новопровозглашенный король Карл III, у которого сегодня день рождения, продолжив традицию, возложил венок у памятника на улице Уайтхолл — то же самое ежегодно делала его покойная мать Елизавета II, а до нее — его дед, Георг VI.

Также Чарльз впервые после смерти Елизаветы возглавил и саму поминальную процессию. За ним следовали королевская принцесса Анна, принц Уильям и принц Эдвард. Опального принца Эндрю на церемонии не было. Помимо возложения цветов, монархи почтили память всех когда-либо павших в бою солдат Великобритании минутой молчания и пушечными залпами.

Королева-консорт Камилла и принцесса Кейт наблюдали за службой с балкона здания Министерства иностранных дел. Обе они были одеты в черные ансамбли, которые дополнили брошами в виде маков, которые являются символом этого дня. Хирург Джон Маккрей во время похорон своего друга, лейтенанта Алексиса Хелмера, который погиб во время Первой мировой, обратил внимание, что поля Фламандского региона Бельгии, где разворачивались жестокие сражения, поросли именно маками. Маккрей запомнил это и позже написал стихотворение “На полях Фландрии”.

Первой носить мак на груди в память о погибших стала американская преподавательница Моине Мишель. К слову, количество маков на броши также указывает на число родственников монарха, погибших во время вооруженных конфликтов. У Кейт это трое братьев ее прабабушки.

В субботу же члены британской королевской семьи воссоединились на Фестивале памяти впервые после похорон Елизаветы II. Кстати, на этом же вечере принцесса Уэльская почтила память Ее Величества, надев ее любимое жемчужное колье от Garrard.

Королева-консорт Камилла и принцесса Кейт Король Карл и принц Уэльский Принц и принцесса Уэльские, король Карл и королева-консорт Камилла