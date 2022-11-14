Похищение, горе, уголовка: безутешная мать годами ищет украденного ребенка

Женщина утратила связь с ребенком 23 марта 2019 года, когда бородатые люди силой забрали мальчика и увезли в неизвестном направлении. Поначалу Наталья не догадывалась, где может находиться Родион и лишь упивалась горем. Однако со временем выяснилось, что к похищению причастен ее бывший муж Роберт.

В сентябре 2021 года мужчину объявили в уголовный розыск, но через семь месяцев дело закрыли, при том что ребенка так и не нашли. Как только преследование прекратилось, бывший муж нанес Наталье очередной удар —

подал иск в суд о том, что хочет изменить место жительство Родиона и лишить экс-супругу родительских прав.

Между тем к проблеме подключились органы опеки. Пока мать в отчаянии оббивала пороги государственных учреждений в надежде на поддержку, сотрудница ведомства обнаружила в доме Роберта пропавшего мальчика. Она даже не сообщила об этом, хотя ребенок объявлен в федеральный розыск.

Расследование продолжается, одновременно несколько подразделений Следственного Комитета пытаются найти похищенного Родиона. Отдельное негодование и возмущение защитников вызывает позиция прокуратуры, которая по непонятным причинам отменяет уголовные дела по этой истории.