 

Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца

14.11.2022, 18:10, Разное
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Ведущая Первого
канала и звездных мероприятий Юлия Барановская любима зрителями за открытость и
внутреннюю силу. После громкого расставания с мужем Андреем Аршавиным женщина
взяла себя в руки, построила карьеру и не осталась в тени футболиста. Мотивация
у Юлии была серьезная, ведь ей нужно было воспитывать и обеспечивать троих наследников: Арсения,
Яну и Артема.

Сейчас Юлия
Барановская не переживает из-за несложившейся личной жизни, ведь ей есть с кем
провести свободное время. Ведущая поделилась фотографией, из которой стало
понятно: женщина променяла всех кавалеров на юного красавца сына. Минувшие
выходные они провели вместе, посетив футбольный матч клуба “Динамо”.

Кроме семейных
снимков Юлия выкладывает и фотографии с ярким макияжем, демонстрируя глубокое
декольте. Поклонники регулярно пишут комментарии пылающей сексом Юлии
Барановской, рассуждая о неудачных романах ведущей.

Так, одни
считают, что бывший муж Андрей Аршавин потерял настоящий бриллиант, другие
злорадствуют будто Григорий Лепс кусает локти. Напомним, что, по слухам, именно
с музыкантом Юлия Барановская крутила роман в последние месяцы. Для многих поклонников
сложился пазл романа Барановской и Лепса: сначала совместные съемки, а затем и
уход певца из семьи.


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