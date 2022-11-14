Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца

Ведущая Первого

канала и звездных мероприятий Юлия Барановская любима зрителями за открытость и

внутреннюю силу. После громкого расставания с мужем Андреем Аршавиным женщина

взяла себя в руки, построила карьеру и не осталась в тени футболиста. Мотивация

у Юлии была серьезная, ведь ей нужно было воспитывать и обеспечивать троих наследников: Арсения,

Яну и Артема.

Сейчас Юлия

Барановская не переживает из-за несложившейся личной жизни, ведь ей есть с кем

провести свободное время. Ведущая поделилась фотографией, из которой стало

понятно: женщина променяла всех кавалеров на юного красавца сына. Минувшие

выходные они провели вместе, посетив футбольный матч клуба “Динамо”.

Кроме семейных

снимков Юлия выкладывает и фотографии с ярким макияжем, демонстрируя глубокое

декольте. Поклонники регулярно пишут комментарии пылающей сексом Юлии

Барановской, рассуждая о неудачных романах ведущей.

Так, одни

считают, что бывший муж Андрей Аршавин потерял настоящий бриллиант, другие

злорадствуют будто Григорий Лепс кусает локти. Напомним, что, по слухам, именно

с музыкантом Юлия Барановская крутила роман в последние месяцы. Для многих поклонников

сложился пазл романа Барановской и Лепса: сначала совместные съемки, а затем и

уход певца из семьи.