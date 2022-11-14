Скандалы: Авось не врежется

Чиновники согласовали строительство высоток в глиссаде Внуково

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на массовые обращения активистов об опасной застройке в приаэродромной зоне Внуково. Жители подмосковного Одинцово второй год пытаются остановить возведение на пашнях 22-32-этажных корпусов ЖК «Каштановая роща» — всё тщетно.

Развернуть стройплощадки на пашнях около деревни Измалково в последние годы пыталось множествество застройщиков. В 2019 году структурам Алишера Усманова (ООО «Специализированный застройщик Измалково недвижимость») даже удалось согласовать в Минстрое Московской области проекты планировки и межевания. На Минское шоссе собирались нанизывать новый человейник с 7500 жильцами, и это был бы уже третий многоэтажный микрорайон на этой автодороге – основной западной транспортной артерии Подмосковья.

Но тогда в планы девелоперов вовремя вмешалась Росавиация, нашедшая основания зарубить проект.

Спустя три года, в начале спецоперации на земле многообещающей снова начались шевеления. На этот раз разрешениие на застройку в подмосковном правительстве получило ООО «СЗ Измалково недвижимость», которое связывают с ГК «МИЦ».

— Катастрофа в Ейске на крови доказала – застраивать глиссады аэропортов нельзя и точка. И дело не в формальном соблюдении требований безопасности, а в реальных, реальнее некуда, угрозах для жизни людей. Сейчас в Одинцовском городском округе, в 7 километрах от Москвы застройщик в спешном темпе готовится к строительству ЖК «Каштановая роща». Корпуса высотносттью до 32 этажей. Отданный земельный участок располагается на маршруте заходящих на посадку в аэропорт авиалайнеров, которые здесь могут опускаться до 300-400 метров над землей. После Ейска и Иркутска есть ли у кого-нибудь сомнения, что риск столкновения самолетов с жилыми домами, например, в случае сбоя аппаратуры, плохой видимости, поломки двигателей – не пустой звук? – комментирует лидер общественного движения «Одинцовская инициатива» Георгий Городецкий.

По рассказам активистов, после обрушения военного самолета на жилой дом в Краснодарском крае они обратились к главе Следственного комитета с предостережением о существующих подобных рисках в окрестностях Внуково.

Вскоре на официальном сайте Следкома появился релиз: «В социальных сетях к Председателю СК России А.И.Бастрыкину обратились жители Одинцовского городского округа Московской области. В своем обращении они просят принять меры по недопущению высотной застройки приаэродромной зоны Внуково. Строительство таких домов, по их мнению, может привести к ряду негативных последствий. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. тщательным образом изучить доводы жителей Одинцовского округа и доложить по обстоятельствам, озвученным в их обращении».

Еще через пару дней активистов «Одинцовской инициативы» пригласили на прием в следственный отдел по Одинцово.

— Первая встреча со следователем прошла сегодня, как мне показалось, в конструктивном русле. Сотрудники настроены решительно, мы видим запал и то, что инициатива идет с самого верха. У нас запросили имеющиеся ответы от инстанций и некоторую другую информацию, мы всё же проделали большую работу – можно сказать, собственное расследование провели. Следователей интересовало, каким образом сельхозпашни стали частной собственностью, кто в этом виноват. Доследственная проверка идет полным ходом, занимается ею старший лейтенант юстиции Краснорядцев. Надеемся наши усилия перерастут в уголовное дело, и строительство будет остановлено, — говорит Георгий Городецкий.

В обходе или формальном следовании застройщиками нормам безопасности в общем-то ничего нового. Для строительных гигантов и девелоперов близость к аэропорту — лишь неудобная деталь: нужно думать, как обтачивать ее в рекламе для клиентов. «Экология локации прекрасна. ЖК «Каштановая роща» возводится в непосредственной близости от лесопарка с Самаринским прудом. Вредных промпроизводств и больших автотрасс в округе нет. Единственный минус — слышимый шум работы аэропорта Внуково», — не теряются в ГК МИЦ.

В случае с «Каштановой рощей» вопросы возникают, прежде всего, конечно же, к полку чиновников, ни в чем ничуть не усомнившихся и подмахнувших разрешительную документацию, ведь дело точно не ограничилось одной «случайной» подписью.

До 2014 года отданный под застройку участок стоял на учете как земли сельхозначначения. Но когда коммерсантам понадобилось, муниципальной администрации и депутатам ничего не стоило перекрасить в генплане пашню в красную зону «Ж».

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области под руководством Владислава Гордиенко в том же году изменил и вид разрешенного использования земли на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)», с тех пор участок стал считаться пригодным для плотного строительства.

Далее для застройщика всё складывалось, как по маслу. 30 августа 2019 года Министерство жилищной политики Московской области утверждает проект планировки и межевания территории по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, в районе деревни Измалково № П20/0057-19 практически в полном унисоне с нуждами еще только будущего проекта застройщика.

2 июня 2021 года Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области готовит и утверждает строительный план земельного участка – тоже до удивительной степени совпадающий с целями застройщика.

29 июня 2022 года проектная документация застройщика ООО «Специализированный застройщик Измалково Недвижимость» проходит госэкспертизу и получает положительное заключение. Также издается приказ об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Наконец, 12 июля 2022 года компания получает от Министерства жилищной политики Московской области заветное разрешение на строительство на участке капитальных и линейных объектов.

Собственно, это стандартные этапы для согласования любой жилой застройки в стране. Но в случае с «Каштановой рощей» свое веское слово должна была сказать еще и Росавиация. И сказала — фактически заняв позицию стороннего наблюдателя.

В своем ответе от 03.10.2022 года замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров заявляет:

«Участие Росавиации и оператора аэродрома при оформлении разрешения на строительство нормативными актами не предусмотрено».

Ядров переводит стрелки на Мосгосстройнадзор, который должен «учитывать ограничения, предусмотренные приаэродромной территорией, и проверять санитарно-эпидемиологическое заключение». И на ФГУП ГосНИИ ГА, которое дурного влияния ЖК «Каштановая роща» на работу средств радиотехнического обеспечения полетов не выявило. Также начальник из Росавиации ссылается на оператора аэродрома Внуково, по заключению которого «возведение ЖК «Каштановая роща» влияние на безопасность полетов воздушных судов не оказывает».

Не нашла никаких нарушений в «Каштановой роще» и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В своем ответе от 12 октября 2022 года заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко поясняет, что в ходе проверки был опрошен начальник службы штурманского и аэронавигационного обеспечения международного аэропорта Внуково Новиков В.Н., который в свою очередь пояснил прокурорам: «Какие-либо ограничения на взлетно-посадочные операции на аэродроме при строительстве и завершении ЖК «Каштановая роща применяться не будут, на курс взлета (посадки) указанный ЖК влияния не окажет».

Одним словом, все уполномоченные государством надзоры и проверяющие единодушно сошлись во мнении о безоговорочной безопасности стройки.

Но активистам из «Одинцовской инициативы» ответы чиновников не кажутся убедительными.

— Аэродром Внуково пользуется Управление делами Президента РФ, здесь базируется СЛО «Россия» (борт №1). Блокирование аэродрома высотной застройкой может отрицательно сказаться на безопасности полетов первых лиц России. Выглядит очень странным, что поля деревни Измалково, которые почти 70 лет не застраивались из-за расположения под глиссадой, в ускоренном темпе начали застраиваться именно сейчас – во время проведения СВО, — отмечает житель Одинцово и активист Михаил Белозуб.

Кроме того, серьезные вопросы возникают к соблюдению пожарной безопасности в планируемых жилых корпусах. По мнению активистов, жильцам будущих высоток просто не оставляют шанса на спасение в случае распространения огня.

— У Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России не имеется технических средств подниматься выше 50 метров, то есть семнадцати этажей, тушить, локализовывать пожары и спасать людей на этих высотах при имеющихся ресурсах невозможно. Заявленный МИЦ проект – это строения этажностью до 32 этажей, почти вдвое выше. Соответственно, если в этом микрорайоне возникает пожар, мы в одночасье подписываем приговор множеству людей. У жертв просто не будет шанса сохранить свои жизни, — беспокоится житель и активист Дмитрий Смирнов.

Разрешение на строительство начальных корпусов действует до 12 ноября 2024 года, так что, надо полагать, первые высотки рассчитывают завести под крышу через два года.

МИЦ девелопмент, впрочем, дал старт продажам в новостройках уже на стадии котлована.

В ЖК «Каштановая роща» сегодня продаются одно- двух- и трехкомнатные квартиры и студии в ценовом диапазоне от 4 432 295 до 9 354 000 руб.

В компании заявляют, что первые договоры долевого участия уже прошли госрегистрацию.

Компания МИЦ не ответила на запрос редакции «Новых Известий» об имеющихся к строительству вопросах со стороны Следственного комитета.

Чтобы разузнать мнение застройщика о доследственной проверке, мы позвонили в МИЦ под видом покупателей. Менеджер по продажам Руслан, часто переходя на смех от вопросов «потенциального покупателя», заверил: никаких претензий со стороны Росавиации и других контролирующих органов к «Каштановой роще» нет. А что до проверок, то любая из них – это лишь способ лишний раз подтвердить «чистоту сделок». В то же время Руслан не стал отрицать факт проведения доследственной проверки по заявлению жильцов соседних деревень.

— Сейчас у нас этап строительства — скрутка металлической арматуры и приемка первого этажа. Ключи мы планируем передавать не позже марта 2025 года. Все нормы и нормативы соблюдены, самолеты летают, крыльями никого не задевают. Проверяют [стройку] – это хорошо, значит, все недостатки будут сведены к минимуму. В чем вообще история с этой проверкой Следственным комитетом? Недалеко от строительства есть деревни. Собрались жильцы недовольные – обычное дело. Понятно, что они не хотят стройку у себя под окнами. Но сниму ваши сомнения: к строительству готовились долго, не один год. Проект получил все необходимые разрешения. И если первый договор долевого участия проходит регистрацию в едином госреестре, то дан зеленый свет. Процесс необратим, — уверен менеджер Руслан.

Компания МИЦ, похоже, тоже уверенна в благополучном для себя финале проверки, инициированной первым лицом Следственного комитета. Однако в серьезности намерений следователей активисты из «Одинцовской инициативы» тоже не сомневаются.

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”