 

Соседов сравнил песни «Тату» с детским садом и похвалил певицу Зарубину

14.11.2022, 17:37, Разное
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Музыкальный критик Сергей Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» сравнил песни группы «Тату» с детским садом. При этом стогий член жюри похвалил певицу Ольгу Зарубину, бывшую супругу Александра Малинина.

В воскресенье 13 ноября на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Суперстар! Возвращение». В третьем сезоне конкурса за победу борются десять эстрадных звезд 1980-90-х годов, Рома Жуков, Роксана Бабаян, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Алёна Иванцова, Сергей Чумаков, Александр Айвазов, Жан Милимеров, Ирина Салтыкова и Ольга Зарубина. Судят участников Маша Распутина, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Сергей Соседов. Именно последний стал главным ньюзмейкеров второго тура, раскритиковав сразу нескольких селебрити. Так, ему не понравился выбор песни группы «Тату», репертуар которой он назвал детским садом и мельтешением.

Не понравилось музыкальному критику и исполнение Александром Айвазовым хита Андрея Губина «Улетай». Что же до шлягера Юлии Волковой и Лены Катиной «30 минут», популярной в начале 2000-х, то мнение Соседова не было однозначным. Так, ему не понравился сам музыкальный материал, который для эксперта показался пустым и суетным. Но вокал Зарубиной, которая пела в «Суперстар! Возвращение» этот хит, он оценил высоко.

Кроме того, Сергей Соседов назвал бывшую супругу Александра Малинина представительницей «классической школы». Артистка приобрела популярность благодаря шлягеру «На теплоходе музыка играет», которую многие оценивают, как простую. Однако, по мнению журналиста, у Зарубиной высокий уровень голосоведения, чистые интонации и даже ее тембр он назвал девичьим. Именно поэтому Соседов порекомендовал исполнительнице выбирать более качественный репертуар.


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