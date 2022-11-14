Худощавого Фахрутдинова из сериала «Солдаты» не узнали даже фанаты

Стало известно, как выглядит сейчас сержант Фахрутдинов из популярного в 2000-х годах сериала «Солдаты». Юрия Шибанов, которому в начале следующего месяца исполнится 44 года, сейчас располнел и вовсе не похож на худощавого парня из телеэпопеи.

В кинокарьере артиста, исполнившего роль сержанта Фахрутдинова, насчитывается на данный момент более двадцати ролей. До сериала «Солдаты» Юрий Шибанов снялся в десятке картин, в том числе, рейтинговых «Штрафбате» и «Бедной Насте». В многосерийном телефильме о жизни российских солдат он играл сразу двоих, Рината Фахрутдинова, а также его младшего брата Ильхама. Однако, если в 2005-2006 годах это был худощавый паренек, то сейчас, в 43 года, он выглядит совсем иначе.

Селебрити, который уже в декабре отметит свой 44 день рождения, он сильно располнел. Даже самые ярые фанаты актера не узнали своего кумира, настолько его фигура не похожа на Фахрутдинова. Стоит отметить, что проблема лишнего веса беспокоит артиста уже давно. Четыре года назад Юрий Шибанов пытался похудеть, для чего проходил специальный, индивидуально подобранный курс. Тем не менее, это не устранило проблему полностью и звезда снова набрал лишние объемы талии и килограммы. Вот уже около десяти лет он не снимается даже в эпизодах.

Интересно, что в школьные годы будущая кинозвезда активно занимался спортом и увлекался волейболом. Также Шибанов посещал секцию по кикбоксингу, что помогло поступить в молодежный клуб, курируемый Псковской десантной дивизией. Это помогло ему приобрести навыки огневой подготовки, рукопашного боя и Русским стилем борьбы. На его счету и освоение боевой армейской системой БАРС в Московской Общевойсковой Академии. Из-за отсутствия работы в кино и театре Юрий Шибанов вынужден был сменить направление своей работы. Он писал сценарии, занимался копирайтингом и работал тренером. Также стоит отметить, что бывший актер зарабатывает собственным тренингом «Гуру импровизации» и имеет сертификат на ведение трансформационной игры «Тамболия».