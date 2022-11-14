Директор Моисеева раскрыл детали будущего памятника певцу

Директор умершего певца Бориса Моисеева раскрыл детали будущего памятника певцу. При этом Сергей Горох не стал советоваться с родственниками артиста и сам придумал идею постамента.

27 сентября на 69 году жизни скончался вследствие сердечной недостаточности певец Борис Моисеев. Заслуженный артист РФ начинал карьеру вовсе не с микрофоном в руке, а как хореограф. Похороны исполнителя 2 октября, были организованы его директором и другом Сергеем Горохом. Он же, как оказалось, взял на себя заботу о монументе на могиле селебрити.

Причем решение о том, как будет выглядеть памятник Борису Моисееву на столичном Троекуровском кладбище, директор певца принял сам, не советуясь с родственниками. Напомним, по некоторым причинам брат артиста Маркс Толкач, проживающий в Канаде, прибыть на церемонию прощания и похорон не смог. Родственники вокалиста и хореографа, по словам Сергея Гороха, были благодарны ему за организацию всех мероприятий.

Идею директора Моисеева воплотит внук художника Александра Шилова. Скульптура, которую он создаст, по задумке Сергея Гороха, будет ассоциироваться с танцем «Боль разлуки», который обожал Борис Моисеев. Заплатить за монумент придется не менее пяти миллионов рублей, однако все расходы готов взять на себя директор певца. Кроме того, друг артиста хочет поставить мемориальные доски на доме в Могилеве, где будущая звезда российского шоубизнеса провел детство, и в Москве, где он прожил последние дни.