Мнение: О бунтах мобилизованных россиян… Докатилось и до Москвы?

После завершения частичной мобилизации, не сопровождавшейся, вопреки чьим-то опасениям, активным и широким социальным протестом, власти могли бы выдохнуть спокойно: «Пронесло!». Ан, нет. Густо пошли сообщения и ролики предположительно из воинских частей, где будущие «защитники Донбасса» проходят предбоевую подготовку. Протестные ролики, которые многие называют «бунтом» и рассуждают о моральном духе мобилизованных.

Казань, Ульяновск, Белгород… География расширяется. Теперь вот появился «залипательный видос» якобы уже из подмосковного парка «Патриот». Началось?

По сообщению выходящего из Праги российского «независимого общественно-политического издания» под названием «Вёрстка», мобилизованные из в/ч 95370 в подмосковном парке «Патриот» устроили бунт. Об этом рассказал якобы один из военнослужащих этой части. Он также предоставил редакции издания видеозапись общения представителя мобилизованных с одним из офицеров. Ролик быстро разошёлся по Сети.

На кадрах видно, как люди в военной форме «отчитывают» неизвестного офицера, судя по звёздочкам на погонах — в звании подполковника. Один из «бунтарей» сначала в нецензурной форме обругал вышестоящего по званию, а затем ударил его. Тот в ответ говорит лишь, что «этого не надо делать».

Все признаки «бунта» или хотя бы неуставного поведения налицо. Но есть нюанс.

На видео люди выражают агрессивное недовольство из-за того, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить строем и стрелять по воображаемым целям. Также они жалуются на отсутствие необходимого снаряжения. «Мы на войне строем будем ходить? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений», — говорит один из них, сопровождая свою речь нецензурной бранью. И окружающие его поддерживают.

То есть, это «бунт» — не против СВО. И даже не из-за положенных выплат. Это протест из-за недостаточной, по мнению людей в кадре, их подготовки к участию в боевых действиях. И остальные «бунты» скроены, в целом, по таким же лекалам: жалобы на самом деле не на бытовые неурядицы, а на то, что время, отпущенное для боевой подготовки, используется ужасно неэффективно. По сути, транжирится, что заботит и злит тех, кому вскоре предстоит отправка в зону спецоперации.

Короче, не «антивоенные» это протесты, а, если так можно выразиться, «про-». Люди реально хотят Родину защищать да «с НАТО воевать». Рвутся в бой и настаивают, чтобы их готовили к этому наилучшим образом.

Ну и кто после такого может сказать, что моральный дух — низкий, а #мотивация — слабая?

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