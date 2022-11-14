 

Полина Гагарина, АNNA ASTI, Филипп Киркоров, JONY и Лариса Долина на концерте в честь 26-летия МУЗ-ТВ

14.11.2022, 17:05, Разное
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11 ноября телеканал “МУЗ-ТВ” отпраздновал 26-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце, который транслировался в прямом эфире на всю страну. Исполнители на протяжении трех часов погружали зрителей в праздничную атмосферу: дарили свои абсолютные хиты и теплые пожелания, вспоминали яркие моменты, связанные с “МУЗ-ТВ”, устраивали жаркие танцы, спускались в зал и пели с гостями в унисон!

В этот вечер на сцене выступили: Филипп Киркоров, АNNA ASTI,  Полина Гагарина, Ольга Бузова, JONY, DABRO, Лариса Долина и Александр Еловских, Galibri&Mavik, GAYAZOV$ BROTHER$, Люся Чеботина, Хабиб, Мари Краймбрери, MIA BOYKA, Зара, Супер Жорик, Артем Качер, Bahh Tee & Turken, Стас Костюшкин, REFLEX, Катя Лель, BURITO, CHEBANOV, PIZZA, Звонкий, гр. “Блестящие”, RASA.

Открывали шоу поп-король шоубиза – Филипп Киркоров и звезда ТОП-чартов – ANNA ASTI совместным суперхитом “Хобби”, а в продолжении ANNA ASTI задала драйв громким треком “Сорри” и новинкой “Ночью на кухне”. DABRO с live-бэндом погрузили гостей в добрую атмосферу хитами “Давай запоем” и “Услышит весь район”, Люся Чеботина призналась в любви каналу треком “Солнце-Монако”, а Полина Гагарина восхитила чувственной новинкой “Вода” и суперхитом “Драмы больше нет”. 

Кульминацией вечера стал JONY и хит в его исполнении “Комета”. Специальным гостем стал музыкант, чьи треки звучат по всему миру, обладатель премии “Грэмми” Imanbek! 

Ведущими концерта были сразу три пары: Лера Кудрявцева и DAVA, Полина Гагарина и ведущий шоу “Битва поколений” Константин Анисимов, ведущая “PROНовости” – Анжелика Пушнова и Стас Костюшкин.


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