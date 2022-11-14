Как принц и принцесса Уэльские поздравили нового короля Великобритании Карла III с 74-летием

Сегодня новопровозглашенному королю Великобритании Карлу III исполняется 74 года. По этому случаю монарха поздравляют не только подранные, но и члены королевской семьи, в том числе, его старший сын Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. В официальном аккаунте Уэльских в социальных сетях опубликована фотография Чарльза, сделанная во время его визита вместе с королевой-консортом Камиллой в штаб-квартиру супермаркетов Morrisons в Брэдфорде в этом месяце.

Поздравляем Его Величество Короля с днем ​​рождения! – гласит официальное поздравление.

Ожидается, что король Карл отметит 74-летие в частном порядке. Впрочем, несмотря на это, монарха поздравят оркестровым исполнением песни “Happy Birthday” во время смены караула у Букингемского дворца, а также артиллерийским салютом в лондонском Грин-парке, где позднее выступят оркестр шотландской гвардии и конное подразделение британской армии.

Отметим, что будучи принцем Уэльским, Чарльз неоднократно отмечал свой день рождения в зарубежных турне за пределами Великобритании.

Накануне сегодняшнего 74-летия собрали неизвестные факты о короле Карле III в нашем материале.