Мнение: Отцы-основатели американской пропаганды, мёртвые души на выборах и проблемы Байдена с «энергетикой»

1. Циничная и беспринципная американская пропаганда, изощрённый политический пиар, массовые манипуляции с помощью СМИ – появились отнюдь не во времена Холодной войны, а гораздо ранее. Некоторые исследователи считают, что Соединённые Штаты строились на этих основах с самого начала, со времён отцов-основателей (ссылка):



Америка — родина современного пиара. Именно там продуктивно трудился племянник Фрейда Эдвард Бернейс, подсадивший на сигареты миллионы людей, именно там отец милитаристского пиара Джордж Криль сумел во время Первой мировой демонизировать немцев (каламбур «Hot Dogs» — продукт дискредитации немецкой кухни, напоминающий о том, что в некоторых регионах Германии было распространено употребление собачьего мяса в XIX и XX веках, а сама концепция сосиски в тесте была придумана в Германии, о чем сегодня все забыли), именно там появился плакат I Want You for the U.S. Army со знаменитым Дядей Сэмом. У Бернейса, австрийского еврея, учился Геббельс, Криль работал имиджмейкером Вудро Вильсона, а затем пиарщиком американского милитаризма. <…>

…Соединенных Штатов Америки не было бы, если бы не события 1775–1783 годов, Война за независимость и, как следствие — признание независимости бывших колоний Британии. Закрепили успех события 1812–1814 годов — Англо-американская война, в которой формально никто не победил, но фактически США окончательно утвердились на позициях независимости.

США — действительно эталон работы с образами и король манипуляции сознанием. Начнем с того, что слово public relations впервые употребил один из отцов-основателей Томас Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу». <…>

Одной из главных причин Борьбы за Независимость стала борьба за свой «медийный» образ отцов-основателей и, как следствие — рядовых американцев в глазах Британии и британской аристократии. К середине XVIII века американские колонии процветали, отцы-основатели были очень богатыми людьми. Но когда они приезжали в метрополию, их там считали за простолюдинов (Бенджамина Франклина ни во что не ставил его портной!). Со всем их умом и предприимчивостью. И, если утрировать, отцы-основатели слишком комплексовали, и в один прекрасный момент решили, что хватит это терпеть, и начали мозговать, как спровоцировать среди населения ненависть к Британии, которой колонии подчинялись.

Предлогом для бунта стал «закон о гербовом сборе» (прим. ред.: принятый британским парламентом в 1765 году закон в отношении североамериканских колоний, согласно которому все торговые сделки, продажа печатных материалов, книг, карт и офорление документов облагались налогом в пользу британской короны). Против него выступили практически все колонии. Затем бойкот британских товаров, затем «Бостонская бойня». Это когда британские военные попытались подавить мятеж, в ходе чего погибло пять человек.

Американские пиарщики называли это «бойней». И таких примеров много — многократно преувеличивать масштабы, провоцировать волны народного гнева.

В XVIII веке появилось то, что станет неизменным ядром американского политического пиара. Тиражирование информации — грошовые газеты penny newspaper Бенджамина Франклина, создание события — «Бостонское чаепитие» (тонну чая выбросить в воду в знак протеста против засилья британских товаров), использование лозунгов — «Свобода или смерть», необходимость постоянного и непрерывного применения в ходе кампании всевозможных каналов влияния, таких как распространение листовок, использование «своих» газет, пропаганда управленцами на местах и «сарафанного радио», на общественное мнение.

То есть если кому-то кажется, что США мутировали именно в XX веке, превратившись в «империю зла», то это не так. Такими нельзя стать в одночасье, нужно, чтобы «жирок завязался». <…>

Под боком была лояльная к Британской короне Канада, а сама Англия стремилась держать под контролем вчерашних подданных. Нужно было сбросить влияние Старого света окончательно. С 1803 года вовсю полыхала война англичан с Наполеоном, и к 1812 году США решили, что Британия слишком вымотана, чтобы дать им отпор. 18 июня 1812 года США объявили войну Англии. И вот тут баланс сил был чрезвычайно шаткий. У Британии был ограниченный контингент на территории США, а американское правительство смогло поставить «под ружье» лишь пятую часть резерва. И тут все зависело от того, на чью сторону встанут… индейцы. На тот момент «коренные американцы» были еще могучей силой. К примеру, Лига ирокезов находилась в предгосударственном состоянии. Племенные вожди обладали колоссальным авторитетом для миллионов. А к началу XIX века индейцы уже ненавидели американцев, но еще оставались лояльными к англичанам. <…>

Тогда на политическую арену выдвинулся индейский лидер Текумсе. Под его началом находилась целая конфедерация индейских народов. Текумсе видел в американцах смертельную угрозу для индейцев, а Британскую империю считал меньшим злом. С 1812 по 1813 год американцы проигрывали — британско-индейская коалиция громила их подразделения только так. К коалиции присоединились и афроамериканцы, которые американцев тоже не любили. Если на все это смотреть ретроспективно, то понятно, что «хрен редьки не слаще», а британцы не лучше американцев. Но тогда, во второй половине XVIII века индейцы и чернокожие возлагали надежду на корону, полагая, что у тех есть принципы.

И тут на сцену истории выходит политический пиар. Американские пропагандисты организовали кампанию по дискредитации индейцев и чернокожих. Они раздули в британском обществе настоящую истерию, запугав англичан перспективой черных бунтов, краснокожих мятежей. Достали из загашника историю, придуманную еще Бенджамином Франклином о том, что индейцы массово срезают скальпы с белых женщин и детей. Да, «человек с банкноты» — вовсе не святой, как его пытаются представить миру американские мифологи. Рабовладелец, масон, гениальный пиарщик. Self-made man, да.

Далее был пущен в оборот слоган, или как его еще можно назвать — «британский король нанимает варваров для убийства беззащитных фермеров, женщин и детей». Знаете, какой эффект это возымело? Во-первых, британцы стали отказываться от услуг индейцев как наемников, во-вторых, под ружье на защиту США встало в несколько раз больше добровольцев, чем в начале войны. 5 октября 1813 года в бою на реке Темс был убит Текумсе. <…>

Можно сказать, война закончилась вничью, но именно с этого момента Британия окончательно плюнула на строптивые бывшие колонии. Это дало толчок для появления «Доктрины Монро», то есть политики превентивных мер против европейского колониализма в Западном полушарии, что привело к появлению неофициального понятия дипломатии «большой дубинки», преемником которой в настоящее время стал блок НАТО.

2. К вопросу о самой передовой в мире американской демократии. Теперь покойники там не только голосуют, но и избираются. На прошедших выборах в США были избраны сразу двое недавно умерших конгрессменов-демократов (ссылка):



Новость о победе на прошедших промежуточных выборах в США конгрессмена от штата Пенсильвания демократа Энтони Делука, умершего еще в октябре в возрасте 85 лет, вызвала бурное обсуждение среди читатели издания Daily Mail из Америки. Ряд пользователей высмеяли этот случай.

Как сообщалось, умерший конгрессмен получил 85% голосов избирателей в своем округе. Новость об этом привлекла внимание многих американцев, которые высказались по этому поводу в комментариях под статьей.

«Интересно, сколько умерших демократов проголосовало за этого умершего демократа?» — написал Ran Dom Guy.

«Я не удивлен. Пенсильвания избрала жертву инсульта (выигравшего сенаторскую гонку демократа Джона Феттермана. — Ред.), который с трудом может связать два предложения, а в Белом доме у нас пациент с деменцией, так почему бы умершему парню не быть представителем штата», — заявил El Yanqui.

«Неужели люди в Пенсильвании такие глупые?» — задался вопросом The boat guy.

«Это просто демонстрирует, что слишком много людей голосуют только исходя из партии. Они не обращают внимания на то, кто кандидат, и им всё равно», — отметил Xcaliber21.

«Умерший мозг или фактическая смерть не лишают демократа права быть избранным на должность», — сыронизировал Unity and Tolerance.

«Это показывает всё, что вам нужно знать об избирателях-демократах», — добавил Humpty Dumbrowski.

Помимо Делука, на выборах в палату представителей США победил еще один умерший конгрессмен — Барбара Купер, представлявшая в конгрессе штат Теннесси. Она также умерла в октябре в возрасте 93 лет.

3. Главной проблемой для США прямо сейчас является дефицит энергии, высокие цены на неё. Однако президент США не в состоянии даже выговорить слово «энергетическая» (ссылка ):

Президент США Джо Байден, выступая с речью на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе, лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». Он попал на видео, которое публикует издание Express.

Американский президент пообещал, что США станут движущей силой перехода к экономике чистой энергии. Но, произнося ряд обещаний, президент с трудом произносил некоторые слова. Так, в частности, Байден пообещал «ускорить обезуглероживание за пределами нашей границы» и не сразу понял, что неправильно произнес слово «обезуглероживание». Он также не с первого раза сумел произнести слово «турбонаддув»

<…>

Ранее президент США случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. Он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

С внешней политикой и дипломатическим этикетом у господина Байдена тоже проблемы (ссылка)

Американский лидер оговорился во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену, Байден заявил, что хочет поблагодарить «премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН».

С другой стороны, впоследствии американским властям и американским историкам будет довольно просто оправдаться за сегодняшние безумства и провалы, как внутри США, так и на мировой арене. Мол, мы-то были хорошие, просто с президентом нашим приключилась беда, возраст подвёл, с кем не бывает.