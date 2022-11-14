Скандалы: 200 тыс экспонатов коту под хвост

В Сергиевом Посаде гибнет уникальный музей игрушек

Из-за недостаточного финансирования и непонятного статуса, огромная коллекция игрушек прошлого века фактически обречена на исчезновение. Все последние годы в России происходит странный процесс: с одной стороны, волей государства, воспеваются некие «традиционные ценности», а с другой – настоящие ценности исчезают не без активной «помощи» того же самого государства. Один из вопиющих примеров тому: судьба уникального Музей игрушки имени Николая Бартрама в подмосковном Сергиевом Посаде, который по словам очевидцев, «убивают безумные бездари».

Дело в том, что этот музей по какому-то дикому стечению обстоятельств находится в ведомстве не Министерства культуры, а Министерства науки и высшего образования! Об этом в своем блоге пишет московский журналист Дмитрий Гражевич.

Сослали, чтобы забыть и уничтожить

Два дня я провел в Сергиевом Посаде, я просто в ужасе. Основное дело, по которому я с ребятами-сподвижниками поехал туда — профессионально снять некоторые работы из коллекции Музея игрушки для оформления публикации в журнале «Декоративное искусство» — статьи питерского искусствоведа Марии Салтановой о Музее игрушки Николая Бартрама. Отличный материал, рассказывающий о том, как создавалась коллекция Бартрама до революции и как советские власти на основе этой коллекции и под его руководством создали в 1918 году Музей игрушки, который до 1933 года находился в здании дворянской усадьбы Хрущевых-Селезневых на Пречистенке, где теперь находится музей Пушкина (литературный). Пока его после смерти Бартрама не перевезли в Сергиев Посад.

Так в России часто бывает. Умирает тот, кто создал сам свое дело, кто всеми силами бьется за свое дело и после смерти его выносят вместе со своим делом на свалку истории. Чтобы «мы наш, мы новый мир построить». Бартрама почти не забыли, дело не закрыли, а просто вывезли из столицы за 75 км. В спокойный церковный городок Загорск (ныне Сергиев Посад). Там и продолжилась дальнейшая судьба Музея игрушки, в котором хранятся около 200 000 экспонатов, многие из которых уникальные. Где вы еще увидите детские игрушки 20-х, 30-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, созданные на советских предприятиях по эскизам художников? Некоторые из них уже рассыпаются, так как из музея ушли (не сами ушли, а их ушли) все реставраторы, которые могли бы поддерживать коллекцию в профессиональном виде. С экспозиционной точки зрения здесь все тоже очень плохо. Несмотря на то, что музей находится в старинном отличном помещении бывшей школы для мальчиков, он похож на совковый запущенный сад, где без воды погибают особые плодовые деревья. Но обо всем по порядку. (…)

Причем тут наука и образование, когда речь идет о коллекции произведений искусства?!

Меня просили не выносить сор из избы. Немногие сотрудники, которые работают в Музее игрушки боятся, что начальство их уволит. Уверен, что не уволит. Я не болтун. Мне не безразлично то, что самодуры уничтожают музей с уникальной историей, с уникальной коллекцией.

Я это пишу к тому, что если бы я раньше знал, что здесь находится такой музей, то я бы приезжал сюда специально, привозил и дочь, и детей друзей, да и просто приезжал бы с друзьями, которым интересно посмотреть на те игрушки, в которые они когда-то играли сами и на те, в которые играли их родители, бабушки и дедушки. Вот красноармеец из детской игры серсо 1931 года, вот майская демонстрация колхозников 1931 года, вот теплоход «Калинин» 1935 года, вот женщина с двумя детьми на руках 1925 года, вот пионервожатый 1927 года, вот пожарный грузовик и пассажирский автобус 1933 года, вот клоун Карандаш 1957 года, Олег Попов 1961 года, клоун на велосипеде 1962 года, клоун Юрий Никулин 1971 года, вот тряпичная обезьяна 1932 года, вот пионер 50-х годов, а вот просто певец эстрады 1968 года у меня на ладони, вот, вот, вот…

Вплоть до наших дней, где уже почти не осталось аналоговых игрушек — все ушло в цифру. Ну и что? С прогрессом сложно спорить. Я бы и дальше продолжил пополнять коллекцию и не только фигуративных предметов, но и цифровых игр. Ведь интересно смотреть на то, во что играли наши дедушки и бабушки и теперь наблюдать за тем, во что играют наши внучки и внуки. А может даже стоит предложить художникам подумать над игрушками будущего… Да один только этот музей может привлекать огромное количество и не только российских туристов.

Кто там мэр Сергиева Посада? Как зовут этого члена Единой России? А ну взял в руки лопату и вперед. Ведь можно для начала добиться отрыва музея из подчинения Министерства образования, которому он как рукав к штанине, и передать в Министерство культуры. Где по крайней мере, я надеюсь, смогут привести в порядок музей, вернуть ему профессиональных сотрудников для того, чтобы сохранять и пополнять коллекцию, делать новые выставки с новыми экспозиционными концепциями. Для того, чтобы готовить выставки в городах России и в других странах, для подготовки которых нужны сотрудники, нужны бюджеты. Сейчас музей не может ответить ни на запросы Эрмитажа, ни на запросы Третьяковки для того, чтобы предоставить предметы коллекции для выставок — по объективным причинам.

Денег нет, но вы не жалуйтесь!

Интересно то, что в музей ходят в месяц несколько тысяч посетителей, которые покупают не такие уж дешевые билеты и все собранные средства уходят в министерство, которое при этом задерживает крохотную зарплату сотрудникам музея вплоть до четырех месяцев. И это ведь не в шальные 90-е, это сегодня. Еще в начале нулевых какой-то немецкий музей сюда привозил выставку своих игрушек. Сделал профессиональные, но разовые конструкции для экспозиции, витрины с неплохим освещением. А после выставки оставил это оборудование здесь. Так обычно бывает, тем более что это оборудование было сделано для разовой выставки, а не для постоянной экспозиции.

Так что вы думаете? Министерское начальство решило не выбрасывать уже потрепанные шкафы, разместило в них старинные игрушки, но подключать к ним свет отказалась. Зачем тратить дорогой свет для экспозиции мелких игрушек? Дети и так всё смогут разглядеть. А те немногие дорогие экспозиционные витрины, которые были сделаны еще при Бартраме, тоже требуют реставрации. В музее есть даже небольшой, оборудованный театральный зал, где раньше детям показывали спектакли, проводили лекции о музее. Зал министерство просто закрыло — нечего тратить деньги на энергию и отопление.

Я вижу этих запуганных людей, которые порой на свои деньги реставрируют игрушки, которых больше нигде и не осталось, которые боятся даже упоминать виновников своих бед. Будет желание помочь — для начала прошу перепостить это сообщение, сектанты немного, но боятся огласки. А там видно будет.