Мнение: Москва перетирает с ЦРУ: второй раунд переговоров

Смешно, однако: сообщается, что в Турции сейчас проходят очередные “тайные переговоры” между главой СВР Нарышкиным и главой ЦРУ Бёрнсом. Где-то мы это уже слышали… Ах, ну да – почти ровно (!) год назад:

“МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник в Москве встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщило пресс-бюро СВР.

“В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом”, – говорится в сообщении” (2021)

Да у них, видать, график! Смотри как – раз в год перетирают, как штык. Правда, год назад Бёрнс был в Москве (только ли в Москве?) не один, а два дня. А сейчас что у них – тоже за международный терроризм распедаливают? Интересное совпадение – вчера как раз и был в той же Турции натуральный акт того самого “международного терроризма”, Эрдоган почти прямо обвинил в причастности к нему Штаты – а тут и сам директор ЦРУ как раз подъехал.

Есть, правда, подозрение, что ОБЕ встречи – и в 2021 в Москве, и сейчас в Турции – между ЦРУ и ФСБ – посвящены не терроризму, а как раз войне в Украине (если только не считать ИМ саму СВО). И я писал об этом тоже почти год назад здесь же, в ЖЖ, и еще в паре своих блогов. Забавно, что инфа год назад была вброшена… через тогда еще малораскрученный канал все того же Марка Фейгина!!

(Сапожник, 2021 год) Видать, действительно мы на пороге какого-то общественного катаклизма. Как-то уж очень быстро начинают раскрываться карты и лезть наружу всякие глобальные проблемки, до поры до времени – и вроде бы надежно – запрятанные под ковер. Да, впрочем, что говорить, если мир на пороге глобального закабаления «по китайскому варианту» (см. пост про куаркодизацию), а среди прочих явных угроз – наступление всемирного коммунизма (то есть совка во всемирном масштабе) имени тов. Шваба, глобальное и насильственное сокращение потребления имени Греты Тунберг, плюс мелочевка типа давно назревшего и перезревшего глобального экономического кризиса или третьей мировой войны США-Китай.

На этом фоне даже на вид обычное бормотание «говорящих голов» в Ютубе оборачивается настоящим срывом покровов (спасибо старине Астерроту, навел на эту БОМБУ). Там что удивительно? То, что перед нами не обычное «экспертное» «Взгляд и нечто», обо всем и ни о чем. Нет, в этом виде Андрей Илларионов делает невероятное – особенно для такого расслабленного жанра, как треп на Ютубе: он не просто комментирует новости – он их связывает воедино и на наших глазах сооружает КОНЦЕПЦИЮ, показывает скрытые пружины событий. Это высший – и почти забытый уже – пилотаж журналистики. Сейчас-то принято ровно наоборот: от журналиста требуют просто «изложить факты», от эксперта – высказать мнение, и НИ ОТ КОГО даже не просят главного – сделать вывод. Это примерно как если бы в детективе, который мы читаем – сначала бы нам изложили обстоятельства типа «кто чего заметил», потом бы все герои последовательно высказались на тему, кто кого подозревает и какое у кого мнение о произошедшем… и на этом всё, конец. А «кто убийца» – нам бы так никто и не сказал. Стал бы кто читать такой детектив?

Так вот Илларионов в этом видео выступает как настоящий Пуаро в детективах Агаты Кристи: он излагает все обстоятельства, задает наводящие вопросы, делает промежуточные выводы – а потом указывает пальцем и говорит прямо: «Убийца – дворецкий!» И все понимают – да, это действительно так. Истинные любители детективов меня поймут: слушать Илларионова в этом ролике – наслаждение, полтора часа пролетают незаметно.

Для меня все ж было непросто – я человек заскорузлый, тяжело расстаюсь с преубеждениями, особенно, когда приходится перестраивать свою картину мира «с точностью до наоборот». Правда, я уже был подготовлен кое-какими предыдущими событиями, моя уверенность уже была поколеблена – но все ж я до последнего еще думал, что «Трамп – наш», что в Кремле поддерживали его победу, что Обаму Путин «не любил», а с Трампом у него был «тайный союз»… ведь ну ведь так же и было! Ведь сам лозунг «Трамп – наш» – его ведь тут придумали, в 2016 году, я его много раз слышал!

Хотя факты-то я тоже не мог не замечать – что на самом-то деле именно при Байдене отношения России и США существенно УЛУЧШИЛИСЬ, что именно при Трампе Россия от США не получала НИЧЕГО, что Трамп душил «Северный поток», а Байден дал ему «зеленый свет», что Трамп вооружал Украину, а Байден ее держит за хобот, что, в конце концов, Крым был захвачен именно при Обаме-президенте и Байдене-вице! Наконец, что у Трампа с Путиным не было ни одного полноценного саммита, а Байден, хотя и практически не приходя в сознание, встретился с Путиным уже через полгода после своего избрания!



Уильям Бернс, глава ЦРУ

Другими словами, ВСЕ БЫЛО НАОБОРОТ. Российская элитка отродясь не была «трамповской», наши сырьевые клопы были и будут даже не «за Хилари» – они просто «демовские», т.е. принадлежат Демпартии, и с потрохами. А если еще точнее – есть трансатлантическая ось Англия-Демпартия, и у наших олухов просто нет выбора: поскольку все они – проанглийские, то они, соответственно, и продемовские. А это значит – мировой Фининтерн, ВОЗ, глобальная ядовитая сеть СМИ (СNN, Вашингтон пост, Нью-Йорк Таймс, Таймс и т.д.), мировой конгломерат IT-корпораций (ФБ, Гугл, Ютуб, Аппл, Твиттер) – это всё «наши». Хотелось бы сказать «партнеры», но нет – даже не старшие партнеры. Бери, как говорится, ниже.

Илларионов про это всё и рассказывает. В частности, про недавний визит в Москву на 2 дня (!!) руководителя ЦРУ Бернса. Каково? Ни одна ведь сволочь на ТВ (где кипит непрерывная антиамериканская истерика во всяких ток-шоу) об этом даже не обмолвилась. К визиту главы ЦРУ в Москву не имел отношения ни Сергей Лавров, ни вообще МИД России. Бернс якобы встречался с Нарышкиным, главой нашей Службы Внешней Разведки – а по мнению Илларионова, с Путиным (якобы именно поэтому и два дня – чтобы можно было в Сочи смотаться из Москвы, и вернуться обратно в Москву).

О чем Путину перетирать с главой ЦРУ? Как вообще ТАКУЮ встречу объяснить послушно бьющемуся в антиамериканских конвульсиях электорату? Я посмотрел – да никак не объяснять. Нету объяснений. Тут очень кстати и слова Нарышкина о ЦРУ как о «партнерской организации».

«МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают “плодотворные партнерские отношения”, особенно в борьбе с международным терроризмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин». Круто!

Сразу на ум приходит аналогия такой же загадочной и ничем не объясненной встречи Путина в 2016 году. Только тогда он в Кремле (!) вдруг устроил встречу с выпускниками Итона (при том, что НИКОГДА – ни до того, ни после – не встречался в Кремле с выпускниками каких бы то ни было российских учебных заведений).

Как об этом издевательски сообщала русская служба БиБиСи: «Ученики знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, чем удивили британскую прессу.

Президент Путин принял десятерых питомцев элитного колледжа неделю назад, но газеты Daily Telegraph и Sun написали об этом только сейчас, обнаружив записи и фотографии участников встречи в “Фейсбуке”.

Обе газеты почти слово в слово написали, что юные итонцы “обскакали” премьер-министра Терезу Мэй, первая встреча которой с Путиным должна состояться лишь на саммите “двадцатки” в Китае 4-5 сентября».



Итон в Кремле принимает Путина

В общем, пресловутые «российские хакеры» если на кого и работали на самом деле, то на Хиллари Клинтон и на «сонного Джо» Байдена. И сейчас глава ЦРУ, по всей видимости, приезжал для того, чтобы поднанять их же для каких-то еще важных выборов – они в Америке постоянно, а у «демов» дела что-то не очень… (2021, ноябрь)

Сейчас-то мы уже знаем – Бернс приезжал не “перетирать за выборы”, Бернс обкашливал последние детали по готовящейся “спецоперации” на Украине. Интересно, что сулит повторная встреча через год. Он закруглит всё дело, обговорив на этот раз уже условия капитуляции РФ? Или решит не изменять традициям, и наоборот – втравит Россию в какую-то новую войнушку? Интересно, с кем…