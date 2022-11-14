Тенденции макияжа – 2023: ключевые тренды, которые будут в фаворе в следующем году

В 2023 году в моде будет несколько модных, стильных и интересных тенденций макияжа, которые точно никого не оставят равнодушным. Такие тренды мейкапа мы уже смогли увидеть на модных подиумах, и теперь пришло время их воплотить в реальность. Вот несколько тенденций, на которые стоит обратить более пристальное внимание.

Минималистичный макияж

Речь идет о достаточно эффектном, но вместе с тем максимально естественном и сдержанном макияже. Кожные покровы свежие, яркие и сияющие. Именно поэтому в 2023 году нужно особо пристальное внимание уделить уходу за кожей.

Можно добавить немного туши, румян и нюдовой помады или же блеск для губ. В итоге получится просто потрясающий образ.

Смоки айс

Такой макияж всегда остается актуальным и никогда не выходит из моды. Однако в 2023 году такой мейкап будет актуальным как никогда.

Можно немного поэкспериментировать с макияжем, добавив более удлиненные стрелки. Также вместо темных тонов выбрать более теплые и мягкие, например лиловые оттенки.

Дополнительный румянец

Румянец на щеках выглядит красиво, стильно и помогает сделать лицо более свежим. В 2023 году на первый план выходят румяна достаточно ярких, насыщенных и эффектных тонов. Такой макияж напоминает модные тренды 80-х годов.

Можно добавить дополнительный румянец. Для этого нужно нанести немного румян не только лишь на яблочки щек, но и на виски. В итоге получится достаточно необычно, но при этом интересно и стильно.

Тенденции макияжа 90-х годов

В этом году самым настоящим трендом станет макияж, пользующийся популярностью в 90-х годах.

Одной из таких тенденций являются естественные брови. Другим же трендом станут коричневые губы. Помимо бронзовых тонов в моде будут более приглушенные и менее яркие оттенки. Это выглядит достаточно интересно, стильно и привлекательно.

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Смело использовать хайлайтер

Блестящий макияж станет модным трендом 2023 года. Именно поэтому эксперты в сфере красоты рекомендуют использовать достаточно много хайлайтера.

При помощи этого средства для мейкапа можно сделать сияющим не только лишь лицо, но и веки. Сияющая кожа выглядит немного влажной, и в итоге получается просто потрясающий и эффектный макияж.

Смелые цвета

На глазах и губах отлично смотрятся яркие матовые оттенки. В частности, хорошим решением станет неоновый зеленый, насыщенный розовый и желтый.

В то же самое время мерцающие бледные оттенки все еще остаются популярными и долго не выйдут из моды.

Добавить глиттер

Эта деталь поможет сделать макияж действительно крутым и стильным. Например, это может быть блестящая подводка, металлический смоки-айс или же помада с золотистым блеском.

Это позволит поднять макияж на совершенно новый уровень. Глиттер является достаточно ярким и смелым элементом мейкапа, который позволит добавить образу некоторую изюминку.

Блестки и стразы

Если хочется сделать особенный и довольно яркий макияж, то можно смело выбирать стразы, блестки, золотистые и серебристые тона.

Они помогут сделать мейкап еще более элегантным. Это отличное решение для новогодних и рождественских праздников.

Такой макияж позволит буквально сиять на каждой вечеринке.