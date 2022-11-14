Нюша опубликовала новое фото сына Саффрона от Игоря Сивова

Полтора месяца назад Нюша и ее муж Игорь Сивов познакомили читателей журнала HELLO! со своим младшим сыном Саффроном. Съемку, которая состоялась на Мальдивах, и эксклюзивное интервью пары смотрите здесь. С тех пор певица не видит больше смысла скрывать лицо сына и время от времени радует поклонников его фото и видео. В выходные Нюша опубликовала милый кадр с подросшим сыном, которому в декабре исполнится год. На снимке Саффрон, завернутый в льняную простынку, сидит в коляске.

Ненаглядный человек, — лаконично подписала звезда.

Напомним, Нюша подтвердила слухи о своей второй беременности в июле прошлого года, представив поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”, в котором отчетливо был виден ее округлившийся живот. В день рождения своего сына Нюша и ее супруг опубликовали первый снимок новорожденного – его крохотную ручку.

У Нюши и Игоря Сивова также есть 4-летняя дочь Симба, которая появилась на свет в ноябре 2018-го. Певица впервые показала дочь и озвучила ее имя с обложки журнала HELLO!. В прошлом году артистка призналась – у малышки на самом деле двойное имя. В беседе с Сашей Спилберг для YouTube-шоу Нюша рассказала: ее дочь зовут Симба-Серафима, но они с супругом уже привыкли называть ее просто Симбой.

Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Это двойное имя через “тире”. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой.