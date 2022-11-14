 

Нюша опубликовала новое фото сына Саффрона от Игоря Сивова

14.11.2022, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полтора месяца назад Нюша и ее муж Игорь Сивов познакомили читателей журнала HELLO! со своим младшим сыном Саффроном. Съемку, которая состоялась на Мальдивах, и эксклюзивное интервью пары смотрите здесь. С тех пор певица не видит больше смысла скрывать лицо сына и время от времени радует поклонников его фото и видео. В выходные Нюша опубликовала милый кадр с подросшим сыном, которому в декабре исполнится год. На снимке Саффрон, завернутый в льняную простынку, сидит в коляске.

Ненаглядный человек, — лаконично подписала звезда.

Напомним, Нюша подтвердила слухи о своей второй беременности в июле прошлого года, представив поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”, в котором отчетливо был виден ее округлившийся живот. В день рождения своего сына Нюша и ее супруг опубликовали первый снимок новорожденного – его крохотную ручку. 

У Нюши и Игоря Сивова также есть 4-летняя дочь Симба, которая появилась на свет в ноябре 2018-го. Певица впервые показала дочь и озвучила ее имя с обложки журнала HELLO!. В прошлом году артистка призналась – у малышки на самом деле двойное имя. В беседе с Сашей Спилберг для YouTube-шоу Нюша рассказала: ее дочь зовут Симба-Серафима, но они с супругом уже привыкли называть ее просто Симбой.

Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Это двойное имя через “тире”. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.21 / От презентации Dior до косметики от Кайли Дженнер: бьюти-дайджест недели

17.10.22 / Смольный дистанцировался от проблем беженцев — СМИ

28.12.21 / 2021-й среди равных

11.11.20 / Скандалы: «И скрипят планеты нашей тормоза»

20.04.22 / США объявили мораторий на противоспутниковые стрельбы — и призвали последовать их примеру

07.06.21 / Илон Маск официально тормозит Tesla Модель S Plaid +

20.05.21 / Торговая республика Берлина получает 900 миллионов долларов во главе с Sequoia при оценке в 5 миллиардов долларов, чтобы распространить свое приложение для необрокеров по всей Европе

10.09.20 / Дмитрий Исхаков трогательно поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы

03.08.22 / Скандалы: Готовился заранее

03.08.22 / Министерство иностранных дел Китая протестует против приезда Пелоси на Тайвань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика