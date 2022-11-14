 

Беременной Ольге Орловой – 45: Ксения Бородина, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Алексей Чумаков и другие гости

14.11.2022, 15:35, Разное
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11 ноября Ольге Орловой исполнилось 45 лет, но грандиозную вечеринку экс-солистка группы “Блестящие” устроила только на следующий день. Вечером воскресенья десятки друзей и коллег именинницы по шоу-бизнесу собрались в московском ресторане в самом центре города, чтобы поздравить ее с радостным событием. На празднике отметились Ксения Бородина, Анна Седокова, Инна Маликова, Жасмин, Владислав Лисовец, Лаура Джугелия и другие не медийные гости. Конечно, главным гостем на празднике был супруг Ольги Валерий, который обычно избегает публичных появлений. Вместе они даже станцевали – видео поделились друзья Орловой в своих соцсетях.

Танцев тем вечером и правда было много, причем отплясывали не только гости, но и сама виновница торжества. Сменив каблуки на тапочки, она задорно танцевала вместе со всеми, хотя и находится уже на последних сроках беременности. Напомним, Ольга и Валерий ждут появления на свет девочки. 

За музыкальное сопровождение вечера отвечали Владимир Пресняков и Алексей Чумаков – они выступили вживую. После них микрофон “ушел в народ” и свой ремейк хита “Не оставляй меня, любимый” спела Анна Седокова. Ей подпевали Ольга Орлова и… Влад Лисовец.

Кульминацией банкета стал необъятный торт со свечами, которые было непросто задуть с первого раза.

О второй беременности Ольги Орловой стало известно в конце сентября. О том, что они с супругом-бизнесменом Валерием ожидают пополнение, она сообщила в социальных сетях. Чуть позже Ольга снова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии. 

Напомним, что Ольга и Валерий поженились 27 сентября 2021-го. До этого Орлова была в браке лишь однажды — с бизнесменом Александром Кармановым. Познакомившись с ним в 2000 году, она покинула золотой состав “Блестящих” и родила сына Артема, сейчас ему 23 года. Супруги развелись в 2004-м.


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