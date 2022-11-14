 

YouTube вернёт дизлайки для каналов из РФ

14.11.2022, 15:33, Разное
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Крупнейший в мире видеохостинг YouTube возвращает дизлайки, отменённые некоторое время назад для борьбы со скоординированными атаками.

Однако в этом решении есть нюанс: функцию восстановят только для видеороликов, загруженных россиянами (и любыми пользователями с российскими IP-адресами).

Санкции против РоссииКоманда YouTube отмечает, что скрытие дизлайков во всём мире восприняли либо индифферентно, либо положительно, и только россияне были преимущественно недовольны таким решением.

– Мы решили пойти навстречу нашим пользователям из России и вернуть для их роликов дизлайки. Для всех остальных авторов каналов ничего не изменится – мы продолжаем защищать их от травли и скоординированных атак, – говорится в заявлении.

Планируется, что любой пользователь сможет ставить дизлайки на любое российское видео неограниченное число раз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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