 

Мнение: Зачем Зеленский приехал в Россию?

14.11.2022, 15:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ТАСС пишет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.

В Херсоне Зеленский выступил перед украинскими военными….

Мне вот интересно, зачем Зеленский приехал в Херсон?

Россия вроде бы провозгласила Херсон российским городом, то есть территорией России. Выходит, что с позиции  МИД России Зеленский пересек украинско-российскую границу и посетил Россию?

И мне интересно, как сейчас поступит глава СКР Александр Бастрыкин? Возбудит уголовное дело в отношении Зеленского за незаконное пересечение границы? Отправит в Херсон следственную группу? Чтобы те допросили свидетелей, собрали вещдоки? Или сделает вид, что знать не знает, что Зеленский посетил Херсон?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.22 / Россияне уличили Beyonce в плагиате хита группы «Любэ»

09.06.21 / Старый диван за 2 часа превратился в модную мебель для гостиной (фото до и после)

14.05.21 / Брючные костюмы и классическая обувь: почему некоторые женщины привлекают только мужчин в возрасте

05.02.22 / Почему зимой постоянно хочется спать и есть: отвечает нутрициолог

15.12.20 / Настасья Самбурская и другие гости рождественского ужина Оксаны Бондаренко

02.10.22 / Благодарность, белая свеча и аффирмации: четыре духовных ритуала для повышения уровня энергии

08.08.22 / Стало известно, как между собой общаются дельфины

23.05.21 / Как самостоятельно подстричь или подровнять себе челку дома. Следуем простой инструкции

29.04.21 / Страны с самыми высокими военными расходами в 2020 году [Инфографика]

16.09.21 / Песков сообщил, что во время самоизоляции Путин будет учиться играть на арфе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика