Мнение: Зачем Зеленский приехал в Россию?

ТАСС пишет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.

В Херсоне Зеленский выступил перед украинскими военными….

Мне вот интересно, зачем Зеленский приехал в Херсон?

Россия вроде бы провозгласила Херсон российским городом, то есть территорией России. Выходит, что с позиции МИД России Зеленский пересек украинско-российскую границу и посетил Россию?

И мне интересно, как сейчас поступит глава СКР Александр Бастрыкин? Возбудит уголовное дело в отношении Зеленского за незаконное пересечение границы? Отправит в Херсон следственную группу? Чтобы те допросили свидетелей, собрали вещдоки? Или сделает вид, что знать не знает, что Зеленский посетил Херсон?

Фотографии отсюда

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