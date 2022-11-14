Мнение: Зачем Зеленский приехал в Россию?
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ТАСС пишет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.
В Херсоне Зеленский выступил перед украинскими военными….
Мне вот интересно, зачем Зеленский приехал в Херсон?
Россия вроде бы провозгласила Херсон российским городом, то есть территорией России. Выходит, что с позиции МИД России Зеленский пересек украинско-российскую границу и посетил Россию?
И мне интересно, как сейчас поступит глава СКР Александр Бастрыкин? Возбудит уголовное дело в отношении Зеленского за незаконное пересечение границы? Отправит в Херсон следственную группу? Чтобы те допросили свидетелей, собрали вещдоки? Или сделает вид, что знать не знает, что Зеленский посетил Херсон?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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