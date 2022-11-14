 

Лариса и Мальдивы – Личное мнение

14.11.2022, 15:30, Разное
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В недавнем интервью Лариса Долина объявила, что: а) два года не была отпуске, бэ) собирается в январе на Мальдивы.

«Я люблю этот край: во-первых, там мало народу, а во-вторых — голубой океан и белый песок», — рассказала певица Московскому комсомольцу.


Фото: Соцсети

Некоторых планы Долиной возмутили. Люди стали критиковать заслуженную Ларису Александровну.

Пусть едет в… Ну, я не знаю куда — поближе куда-нибудь, чтобы недорого. Какие ещё ей Мальдивы, возмутились граждане.

И вы знаете, трудно с ними не согласиться.

Однако, за Долину вступились её коллеги. Вот, что сказал продюсер Ашуров:

«Я считаю, что Лариса Александровна много трудилась и ей нужно отдохнуть, прийти в себя, восстановиться. И почему бы и нет? Человек имеет право на свой личный отдых», — цитирует продюсера Пятый канал.

И снова трудно не согласиться — теперь уже с Ашуровым. Человек имеет право на свой личный отдых!

И если Ларисе Долиной нравятся острова, то именно там она должна приходить в себя после работы.

«Лучше, если человек выгорит и будет себя потом плохо чувствовать?
Это тоже нужно учитывать, тем более, что Ларисе Александровне не 17 лет, а человеку ее возраста нужно иметь возможность отдыхать. Поэтому, я надеюсь, наши граждане ее не осудят», — завершил мысль Ашуров.

Ну что, граждане, делать будем? Отдыхать ей всё равно нужно. Иначе Вальке Карнавал опять прилетит.

Одобрим поездку уставшей Ларисы на Мальдивы на Новый год или посоветуем ей санаторий в средней полосе?

Источник: Лена Миро


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