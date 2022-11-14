 

В Рабочей партии Курдистана отвергли причастность к теракту в Турции

14.11.2022, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщения о причастности Рабочей партии Курдистана (РПК) к теракту в Стамбуле не соответствуют действительности, заявили в партии.

РПК не считает своими целями мирных жителей, об этом «не может быть и речи», заявили в организации, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее турецкие власти сообщали, что задержанная после теракта подозреваемая созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро.

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало, что после теракта госпитализировали одну россиянку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.20 / Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов в Степанакерте

11.01.22 / «Омикрон» повышает риск повторного заражения коронавирусом

13.11.20 / Комитет Рады одобрил новый конкурс на должность судьи КСУ

18.11.21 / Победителям «Большой перемены» продолжат экспедиции на Северный полюс

19.10.20 / Новак оценил исполнение Россией обязательств по сделке ОПЕК+

25.08.20 / Верховная Рада повысила минимальную зарплату

15.07.20 / Самолеты-кукурузники могут запретить в России

26.08.21 / Гривна резко подешевела к евро

15.07.22 / Минпромторг заявил о необходимости вытеснения импортной техники и оборудования

04.09.21 / Украинские спортсмены взяли два серебра и бронзу на Паралимпиаде 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика