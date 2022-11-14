В Рабочей партии Курдистана отвергли причастность к теракту в Турции

Сообщения о причастности Рабочей партии Курдистана (РПК) к теракту в Стамбуле не соответствуют действительности, заявили в партии.

РПК не считает своими целями мирных жителей, об этом «не может быть и речи», заявили в организации, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее турецкие власти сообщали, что задержанная после теракта подозреваемая созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро.

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало, что после теракта госпитализировали одну россиянку.

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