 

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года до 2,5 млн баррелей в сутки

14.11.2022, 15:22, Новости дня
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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года – на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн, говорится в новом, ноябрьском докладе организации.

Как сообщили в ОПЕК, прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрели в сторону понижения на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн баррелей в сутки из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, ослабления экономической активности в мире и продолжающейся внешнеполитической неопределенности, передает РИА «Новости».

В октябрьском отчете ОПЕК утверждалось, что добыча жидких углеводородов в РФ в августе уменьшилась на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 10,9 млн б/с, около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат и 1,1 млн б/с на широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ).

Напомним, в сентябрьском отчете ОПЕК сообщалось, что добыча жидких углеводородов в РФ в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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