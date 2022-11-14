 

Обосновалась в Париже и не позвала отца на свадьбу: как живет единственная дочь Диброва

14.11.2022, 15:15, Разное
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Последние 13 лет Дмитрий Дибров счастлив в браке с молодой женой Полиной. За это время многие успели забыть, насколько бурной была личная жизнь журналиста раньше. К своим 63 годам Дибров не только успел четырежды жениться, но и пять раз стал отцом. Единственная дочь шоумена, Лада, давно выросла и создала собственную семью.

Строить личную жизнь Дмитрий Дибров начал задолго до своей популярности. Со своей первой супругой, Эльвирой, телеведущий познакомился сразу после окончания института. В 1983-м молодые люди поженились, а в следующем году стали родителям сына Дениса. Несмотря на появление наследника, брак не продержался долго. Вскоре супруги развелись и прекратили общаться.

Следующий союз журналиста оказался куда более удачным и продолжительным. К моменту встречи со второй возлюбленной, редактором Ольгой, Дмитрий не только успел набраться опыта в любовных делах, но и добился каких-никаких успехов в карьере журналиста. Через некоторое время влюбленные стали мужем и женой. А в 1989 году у пары родилась дочь Лада.

Супруги прожили вместе около семи лет, но не смогли сохранить отношения. В результате браку пришел конец. Лада осталась жить с мамой, а через несколько лет перебралась вместе с ней во Францию. К счастью, переезд не повлиял на ее отношения с отцом. Шоумен учел свои прошлые ошибки и постарался сохранить связь с наследницей. Он продолжил участвовать в жизни дочери и оплатил ее обучение в частной французской школе.

Сейчас дочери Дмитрия Диброва 33 года. Она выросла настоящей парижанкой и пошла по стопам отца, посвятив себя журналистике. Кроме того, девушка обрела счастье в личной жизни. В 2016 году она вышла за возлюбленного-армянина. Однако знаменитого отца Лада на торжество не пригласила, объяснив это тем, что и сама не была на его свадьбах.

Впрочем, с зятем Дибров все-таки познакомился. А через несколько лет и вовсе стал французским дедом. В 2019 году единственная дочь подарила телеведущему внучку Мию. Малышка, которой исполнилось почти четыре года, проживает вместе с родителями во Франции.


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