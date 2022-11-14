Скандалы: Афера на 100 тысяч евро

В Москву вернулись торговцы красной ртутью

Эта история началась месяц назад в Швейцарии, где живёт известный русскоязычный блогер Иван Кузьминов. К нему обратился его знакомый с предложением подзаработать на красной ртути. Мол, есть выход на учёного, который знает, как обращаться с этим веществом и кому его можно выгодно продать.

— Я сразу раскусил обман, но сделал вид, что купился. Сказал, что нужный им инвестор есть в Москве, — рассказывает Кузьминов. — Не знаю пока, причастен ли мой швейцарский товарищ к этой истории или его просто обманули.

Красная ртуть по праву считается самым коммерчески успешным вымышленным материалом ещё с конца 80-х годов. Это несуществующая аллотропная модификация ртути, якобы одна из последних военных разработок СССР. Использовать красную ртуть якобы можно в термоядерных бомбах или как яд. Её упоминали в кино, о ней снимали расследования. Легенда о красной ртути ушла в народ, чем и воспользовались всевозможные жулики. Пик мошенничеств пришёлся на девяностые. Иногда потенциальным покупателям даже показывали колбы якобы с красной ртутью. На деле это была обычная ртуть, подкрашенная толчёным кирпичом.

Суперсделка с красной ртутью

Редакция заинтересовалась этой историей, решив подыграть сомнительным дельцам. В качестве потенциального инвестора выступил профессиональный актёр Роман, а юриста — репортёр Лайфа.

Ресторан у столичной станции метро «Белорусская». Трое «предпринимателей», которые якобы знают, как на красной ртути заработать прибыль в 500%, ждут за столиком.

Главная среди них — Ирина. Она говорит много и напористо:

— У меня есть выход на 73-летнего учёного, который в советские времена научился добывать красную ртуть. Нужно €100 тысяч, чтобы закупить десять химических компонентов, прогнать всё в центрифуге и таким образом обогатить её. Обогащённую красную ртуть продадим одной катарской компании уже за $50 миллионов. Они с руками её оторвут: красная ртуть в разы усиливает мощность добычи нефти. Но показать не можем, это опасное вещество, да и не специалист не поймёт суть, — пытается быть убедительной Ирина.

— Я бы сам никогда не поверил, но видел лично! Красная ртуть не отражается в зеркале! Вы наши не первые инвесторы, — подключается к разговору её партнёр Иван Николаев. Между делом он козыряет видом на жительство в Норвегии.

— Это, конечно, всё неофициально, надо выходить на чёрный рынок. Поставки пойдут через меня. Но нас прикроет ФСБ, у меня там связи, я сам кадровый сотрудник, — хвастается третий компаньон, здоровяк Анатолий Хорунжий.

Мы делаем вид, что сомневаемся, — деньги-то огромные. Чтобы окончательно сломить недоверие, бизнесмены готовы даже оставить в залог земельные участки в Ставрополье стоимостью пять миллионов рублей. У них на руках уже была готовая доверенность на Романа. Мы взяли документы на проверку.

— С бумагами и участками всё хорошо, не сомневайтесь. Они принадлежат мне. Ждём от вас завтра наличными €100 тысяч, — такими словами закрыла встречу Ирина.

В реальности существуют несколько ртутьсодержащих веществ красного оттенка, например, её иодиды и оксиды. Но никакими волшебными или особыми свойствами они не обладают и выглядят, как порошок.

Откуда у жуликов чужая земля

Что касается доверенности от бизнесвумен Ирины, то речь в ней идёт о сорока сотках сельскохозяйственных земель, а также шести сотках под коттеджную застройку в ставропольском посёлке Железноводский.

Согласно выпискам из ЕГРН, до середины октября все они принадлежали Айне из Дагестана. Затем перешли в собственность москвички Светланы Шкаликовой. Лайф нашёл обеих, однако ни одна из них не похожа на пресловутую Ирину.

Айна от Лайфа узнала новость, что земельные участки ей уже не принадлежат.

— Собирались с мужем продавать участки. Я написала генеральную доверенность на агента недвижимости, некую Тамару. В какой-то момент она просто перестала выходить на связь. Тогда я отозвала гендоверенность. Не понимаю, как она ухитрилась перепродать землю. Никаких денег от неё я не получала. Будем искать юриста и заявлять в полицию, — сказала Лайфу Айна.

Светлана Шкаликова, которая формально владеет спорными землями, не похожа на успешного человека.

Она работала кассиром в торговых центрах. Ей 45 лет. Есть дети и муж. Она числится в стоп-листах банков. У неё просроченная задолженность по кредиту 26 тысяч рублей и за коммунальные услуги — свыше 120 тысяч рублей. За ней гоняются судебные приставы, возможно, поэтому её семья постоянно переезжает. Шкаликовы арендуют только самое дешёвое жильё. В последние годы они жили во владимирском селе Бавлены, в подмосковных городах Балашиха и Пушкино, на окраине Москвы.

— Не знаем, где Шкаликова. Заняла у нас деньги и переехала, не отдав! — развели руками её бывшие соседи по одному из адресов.

Проходимцы тоже плачут

После того, как мы не пришли на новую встречу, махинаторы забили тревогу и даже стали угрожать.

— Где деньги? Не пытайтесь с нами играть! Вы очень ухудшаете этим своё положение! — заваливал сообщениями Иван Николаев. Ему вторил здоровяк «со связями в ФСБ».

Досталось даже посреднику — блогеру Ивану Кузьминову.

— Если Роман до понедельника не объявится, у него будут проблемы. Будем подключать спецслужбы разбираться. А пока, чтобы сгладить ситуацию, нужно возместить ущерб. 50 тысяч рублей — это стоимость оформления доверенности плюс компенсации за потерянное время и моральный ущерб, — уже соглашался на мелочь «норвежец» Иван Николаев.

Королева шпал и цветмета из Гольяново

По данным Лайфа, Ириной, на самом деле, может быть 50-летняя Наталья Самкова, которая зарегистрирована на Уральской улице в столичном районе Гольяново. Жители дома её легко опознали.

— Это аферистка! С мужем развелась лет 15 назад. Он работал в метро милиционером, а она торговала в переходе. Она приехала из какого-то колхоза. Её ищут. Здесь бывает редко, скрывается! — хором заявили соседи.

Наталья Самкова родилась в городе Новосокольники Псковской области. Её предыдущая фамилия Шинявина. За ней тянется шлейф правонарушений и судебных разбирательств. В 2015 году она взяла у Альфа-банка в долг 737 тысяч рублей и не вернула. В 2016-м её лишили прав и оштрафовали за нетрезвую езду, Самкова пыталась оправдаться до последнего, утверждая, что это просто сожитель подлил ей водку в безалкогольное пиво. В 2017-м она дважды брала взаймы у знакомых и не возвращала. В 2018-м под предлогом аренды незаконно завладела автомобилем «Хёндай-Солярис», нанеся арендодателю урон в 600 тысяч рублей. Судя по базе судебных приставов, она должна сейчас в общей сложности свыше миллиона рублей.

Самкова знает толк в сомнительных сделках. У неё большой опыт. Она продавала через площадки бесплатных объявлений ветхие евро, туркменские манаты, картины, напитки по стоимости дешевле рынка, карету XVIII века за 55 млн рублей, антикварный буфет за 20 млн рублей, коллекционный сервант за 24 млн рублей, 200 кг никелевой проволоки за 100 млн рублей, медь по 140 евро за кило. Потенциальных клиентов искала необычным способом — предлагала себя как «подругу на час» за пять тысяч рублей.

— Я профессиональный слушатель. Мне можно поплакать в жилетку. Со мной можно разговаривать часами, даю советы. По профессии я врач-космоэнергет! — писала она о себе.

Самкова также искала инвестора для «выгодной» покупки шпал за 100 млн рублей и скупала оранжевые желчные камни за 10 тысяч рублей килограмм.

В разное время Самкова владела шестью проблемными фирмами: парикмахерской, оптовым и розничным магазинами по продаже лесоматериалов и текстиля. Все они ликвидированы налоговой службой либо из-за отсутствия операционной деятельности, либо из-за недостоверно указанного адреса. Наиболее интересно её юрлицо «Продмастер», торгующее машинами и оборудованием. Эта зарегистрированная на Новом Арбате компания 23 раза участвовала в государственных аукционах и восемь раз выигрывала их. Сумма заключённых в 2017-2018 годах госконтрактов превысила 23 млн рублей. Речь шла о поставках оргтехники московским медицинским учреждениям, в числе которых были Научно-практический центр наркологии, Исследовательский центр здоровья детей и Геронтологический центр. Один из контрактов (на доставку оборудования для выездного обслуживания инвалидов) был разорван по одностороннему решению заказчика — Подольского МФЦ.

Кем оказались продавцы красной ртути

Анатолию Хорунжему — человеку со «связями в спецслужбах» — 34 года. Он родом из Донецкой области. Жил в Мариуполе, Волновахе, а родился в селе Златоустовка. Работал охранником в банке и сторожем на ферме.

Судя по одной соцсети, он фитнес-тренер и бодибилдер. Судя по другой — успешный бизнесмен. Ещё Хорунжий ведёт в «Ютюбе» канал о единоборствах. Его кумир — Макгрегор.

Человек с «ВНЖ в Норвегии» — это 41-летний Иван Николаев. Он родился в латвийском городе Даугавпилс. В нулевых годах жил в Псковской области. Вероятно, тогда он и познакомился с Натальей Самковой, которая там родилась.

Иван Николаев был прописан в Пскове, в хрущёвке на улице Кузнецкой. А вот его адрес в Москве, напротив, премиальный. Это жилой комплекс в стиле лофт Klein House на Нижней Красносельской, апартаменты там стоят 16-46 млн рублей. Их месячная аренда обойдётся в 50-160 тысяч рублей. Вход для посторонних закрыт, есть охрана.

Егор Пережогин, Юрий Сиренко, Анастасия Шапранова

Оригинал материала: “Лайф”