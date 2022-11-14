 

ГАЗ «Волкодав» на базе Mercedes-Benz продается за 11 миллионов рублей

14.11.2022, 14:39, Разное
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В Сети появился необычный ГАЗ «Волкодав», построенный на базе Mercedes-Benz. Причем самодельный автомобиль можно приобрести за 11 миллионов рублей.

На одной из торговых интернет-площадок появился интересный лот, переоборудованный ГАЗ «Волкодав». Главная особенность автомобиля состоит в том, что отечественная машина создана на базе немецкого транспортного средства премиум-класса. Российский умелец переоборудовал удлиненную модель Mercedes-Benz S-Class, обладающую кузовом типа W220. Он принадлежит к четвертому поколению S-класса и выпускался с 1998 до 2005 года. При этом экстерьер белого цвета стилизован под легендарную советскую «Волгу». Напомним, выпуск ГАЗ-21 был прекращен еще в 1970-е годы.

Машина, выставленная на продажу, уже была в использовании, при этом ее пробег составляет не более 1 тысячи километров. Изготовлен ГАЗ «Волкодав» в прошлом году, на учет седан был поставлен только в 2022-м. Согласно регистрации транспортного средства, оно относится к самодельному типу.

Относительно технических характеристик, ГАЗ «Волкодав» оборудован пятилитровым бензиновым мотором V8. Сведений о его мощности пока нет, однако подобного рода двигатели обычно выдавали до 306 лошадиных сил. Седаны с задним приводом разгонялся за 6,5 секунды при максимальной скорости в 250 километров в час. Коробка передач в новинке на базе Mercedes-Benz только автоматическая с пятью ступенями. Также есть в укомплектовании машины пневматическая подвеска, а многие агрегаты и узлы заменены. Стоимость седана, переделанного из детища немецкого автопрома, его владелец определил в 11 миллионов рублей, при этом продавец готов к торгу.


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