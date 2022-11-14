Плавание с акулами, остров-мираж и кофе из золота: Названы любимые туристические «фишки» в Дубае

Дубай в последнее время приобретает все большую популярность в России, особенно привлекают соотечественников его туристические «фишки». Отдыхая в этом регионе ОАЭ, не только увидеть сафари, остров-мираж, но и выпить кофе из золота.

В этой Мекке туризма на побережье Персидского залива можно увидеть футуристические небоскребы на месте некогда бывших здесь рыбацких трущоб. Только в одном торговом центре Dubai Mall можно посетить свыше 1,2 тысячи магазинов. Есть здесь и дисконт-центры, что особенно удобно для путешественников. При этом недавно в ОАЭ были отменены антиковидные ограничения, в том числе, и ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Именно поэтому в РФ за один год существенно увеличился спрос на туры в Дубай. Ведь даже с октября по апрель температура здесь не ниже 25 градусов, а вода = 20.

В регионе существует целый отдельный рынок для любителей парфюмерии Perfume Souk, а также Gold Souk, где все торговые площадки представляют исключительно ювелирные украшения. Туристы могут подняться на смотровую площадку самого высокого в мире, в 163 этажа, небоскреба «Бурдж-Халифа». Есть здесь и аквапарки, и театр La Perle. Не менее привлекательно и колесо обозрения «Око Дубая», интерактивный «Музей будущего» в голливудском стиле, Сад чудес, разнообразные тематические парки вроде Legoland и Motiongate Dubai. Сохранили здесь и старый город, на границе которого находится не менее интересная Дубайская рамка.

Особенно же привлекают туристов из РФ такие «фишки» Дубаев, как сафари с гонками на джипах по барханах, ужин в шатре с кальяном. Можно прокатиться верхом на верблюде, и даже поплавать в занесенном в Книгу рекордов Гиннесса аквариуме с сотнями акул. Интересным объектом является и остров-мираж, а также многочисленные мечети. При этом туристам обязательно нужно учитывать, что ОАЭ – мусульманская страна и любое неуважение к религии может повлечь наказание. Именно в Дубае можно также попробовать золотой кофе или бургер с золотом. Даже любимые россиянами роллы здесь в некоторых ресторанах покрывают тончайшим слоем этого благородного металла.