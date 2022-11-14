«А какие были балясины!..»

Как на деньги федерального бюджета уничтожают старинную усадьбу Нарышкиных.

Больше 10 лет краевед из села Пады Саратовской области Владимир Захаров добивался реставрации старинной усадьбы Нарышкиных. Обращался в инстанции, обязанные заботиться о памятниках. Просил о помощи современных представителей фамилий Нарышкиных и Шуваловых, чьи предки состояли в родстве. Удивлялся, почему власти, которые так громко гордятся отечественной историей, ничего не хотят сделать для сохранения места, где эта история происходила.

Основателем Падов был двоюродный брат императора Петра. Одним из управляющих — опальный декабрист. Совсем молодой Сергей Рахманинов написал здесь свою первую симфонию. Последние владельцы усадьбы вложили в деревню больше, чем советское и российское государство за последующие 100 лет, — сейчас сельская школа, клуб, музей, церковь располагаются в зданиях, построенных во время и на деньги Нарышкиных. Больницу и роддом, открытые помещиками, оптимизировали в 1998-м.

В 2019 году случилось чудо: в деревню приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пожурил саратовского губернатора за недогляд и пообещал включить обветшавшую усадьбу в депутатскую программу сохранения памятников. Федеральный бюджет выделил 91,7 миллиона рублей. Тендер на реставрацию выиграла московская фирма со специальной лицензией. Но в результате самая ценная деревянная часть усадьбы оказалась уничтожена.

«Твою усадьбу разбирают!»

«Здесь были замечательные печи — чугунные, выложенные изразцами. Неужели их тоже порушили?!» — спрашивает сама себя жительница Падов Любовь Николаевна. Мы почти бежим по скрипучим лесам, окружающим здание. Через оконный проем залезаем внутрь. Любовь Николаевна облегченно вздыхает: печи на месте, прикрыты листами пластика. Но остальное здание выглядит так, будто здесь побывали мародеры. Со стен свисает дранка. Высокие деревянные двери вырваны с косяками. В крыше — дыры. На первом этаже нет полов. Можно рассмотреть глубокий подвал со стенами из красного кирпича, где, наверное, хранилось вино с усадебной винокурни.

«А какие были балясины!..» — спохватывается Любовь Николаевна, спешит к кованой лестнице на второй этаж. «Ни одной не осталось», — сокрушается она. Балясины, перила, ажурные наличники грудой свалены во дворе.

Половины дома — той, где было сказочное резное крыльцо и мезонин, — просто нет. От нее остался только фундамент. Над битым кирпичом поднимается пышная крапива.

«По селу висели объявления бригадира Нуретдина. Он приглашал на работу жителей Падов. Дипломированных реставраторов у нас в деревне нет, — невесело иронизирует краевед Владимир Захаров. — Когда в село приезжали проверяющие из управления по охране памятников, я пытался задавать вопросы. Меня одергивали: не лезь, у специалистов все по плану. Я уехал в санаторий. Тут из деревни звонят: «Владимир Александрович, твою усадьбу разбирают!»

Под «реставрацию» попало только одно усадебное здание — дом, выстроенный для супруги владельца. Соседние постройки рушатся без участия вандалов — от старости.

В доме хозяина зимой под тяжестью снега упало крыльцо. «В башне была лестница. На первом этаже — большой зал с лепниной. Старожилы говорили, что при барине там устраивались балы», — рассказывает Любовь Николаевна, обходя здание кругом. За углом стена проломлена. Внутри видны обвалившиеся перекрытия.

В одноэтажном доме, где при Нарышкиных находились детские и комната нянек, проседает крыша. «В самой большой комнате был шикарный мраморный камин. Его разобрали еще в советское время», — говорит Любовь Николаевна.

Она работала здесь с 1980-х годов, когда в зданиях усадьбы размещался санаторий. 30 лет назад прокуратура добилась, чтобы курортное учреждение съехало из архитектурного памятника, признанного федеральной собственностью. «Санаторий ушел. Но вместо него никто не пришел», — разводит руками моя собеседница. С тех пор за усадьбой нет ухода.

Конец истории

По архивным сведениям, в Саратовской губернии находилось около 100 дворянских усадеб. Постройки уцелели в девяти. До «реставрации» имение в Падах считалось одним из самых хорошо сохранившихся. Как полагают краеведы, в начале XX века крестьяне не тронули усадьбу, так как Нарышкины много вкладывали в село. Сегодня большинство социальных учреждений продолжает работать в зданиях, построенных при помещиках.

Красная вывеска с надписью «Сельский Дом культуры» висит над резным крыльцом избушки, сложенной из бруса, почерневшего от времени. Заведующая приглашает в актовый зал, гордо показывает широкие половицы — полы здесь не меняли с нарышкинских времен. Народный дом открылся в Падах в 1900 году. Последний владелец усадьбы, Василий Львович, подарил книги и оформил подписку на журналы для читальни. Здесь работали чайная, самодеятельный театр и санитарно-гигиенический лекторий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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