Вышел трейлер спин-оффа “Йеллоустоуна” с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях

Кинокомпания Paramount опубликовала первый тизер-трейлер приквела сериала “Йеллоустоун”, который получил название “1923”. Главные роли в грядущем многосерийном вестерне исполнили легенды Голливуда — звезда “Идианы Джонса” и “Бегущего по лезвию”, 80-летний Харрисон Форд, и 77-летняя обладательница премии “Оскар” Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в фильме “Королева” 2006 года. Помимо долгожданного трейлера в издании Vanity Fair появились первые официальные кадры, дающие представление об общем настроении ленты.

Сериал “1923” расскажет о поколении семьи Даттон 1920-х годов. Новые серии затронут период Великой депрессии и “сухого закона” в США. Шоураннером проекта выступил создатель “Йеллоустоуна”, актер и сценарист Тейлор Шеридан.

Мировая премьера приквела “Йеллоустоуна” состоится 18 декабря этого года на стриминговом сервисе Paramount+.