 

Вышел трейлер спин-оффа “Йеллоустоуна” с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях

14.11.2022, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кинокомпания Paramount опубликовала первый тизер-трейлер приквела сериала “Йеллоустоун”, который получил название “1923”. Главные роли в грядущем многосерийном вестерне исполнили легенды Голливуда — звезда “Идианы Джонса” и “Бегущего по лезвию”, 80-летний Харрисон Форд, и 77-летняя обладательница премии “Оскар” Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в фильме “Королева” 2006 года. Помимо долгожданного трейлера в издании Vanity Fair появились первые официальные кадры, дающие представление об общем настроении ленты.

Сериал “1923” расскажет о поколении семьи Даттон 1920-х годов. Новые серии затронут период Великой депрессии и “сухого закона” в США. Шоураннером проекта выступил создатель “Йеллоустоуна”, актер и сценарист Тейлор Шеридан.

Мировая премьера приквела “Йеллоустоуна” состоится 18 декабря этого года на стриминговом сервисе Paramount+.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10.22 / Не все «бабушкины» методы так хороши: дерматологи назвали самое вредное для кожи лица

04.10.22 / Новые высоты: Ирина Шейк впервые приняла участие в показе Chanel

03.11.22 / “Планирование позволяет чувствовать себя увереннее”: Регина Тодоренко о совмещении материнства и карьеры, ближайших планах и “трудовых ушибах”

11.10.22 / «Беспрецедентный спад» — европейские инвесторы опасаются глубокой рецессии

07.06.22 / Взбивайте лапками, взбивайте! – Личное мнение

08.05.22 / Петербургские депутаты больше часа стоя аплодировали Беглову

18.01.21 / В Госдуме предложили вернуться к «‎внесудебным тройкам»

03.02.22 / Заменить два – три продукта в меню: как придерживаться веганской диеты без срывов

18.02.22 / Мистика или обычная рассеянность? Почему в доме часто теряются и ломаются вещи

07.06.21 / Стоять и сидеть на пороге нельзя: что гласят приметы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика