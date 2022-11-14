 

Криштиану Роналду обвинил коллег по “Манчестер Юнайтед” в отсутствии поддержки на фоне смерти сына

14.11.2022, 14:05, Разное
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37-летний Криштиану Роналду дал откровенное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором назвал клуб “Манчестер Юнайтед” предателями”. Оказывается, после смерти их с Джорджиной Родригес новорожденного сына руководство не проявило понимания к эмоциональному состоянию футболиста и “усомнилось” в его профессионализме. Дело в том, что после трагедии Роналду посвятил время семье и, особенно, выжившей дочери Белле Эсмеральде, которая была больна, из-за чего опоздал на предсезонные тренировки, что и вызвало недовольство боссов. Футболиста такое отношение клуба оскорбило — в этом он признался в диалоге с Морганом.

Я чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в “Манчестер Юнайтед”, – сказал футболист. – Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, и сейчас меня активно вытесняют.

Отметим, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тяжело пережили потерю близнеца Беллы Эсмеральды в середине апреля этого года. Возлюбленная футболиста родила близнецов, но мальчик скончался почти сразу после рождения. Печальные новости облетели весь мир, и молодые родители решили взять перерыв, чтобы смириться с утратой и пережить горе подальше от вспышек фотокамер. 

Впервые Джорджина показалась на публике только в конце мая, посетив 75-й Каннский кинофестиваль. Позже она выходила на связь в социальных сетях, чтобы поздравить с пятым днем рождения двойняшек Еву и Маттео. А уже позже они всей семьей отправились на летний отдых и совершили первый в жизни новорожденной малышки Беллы перелет.

В августе этого года Криштиану и Джорджина показали редкий снимок Беллы Эсмеральды. 


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