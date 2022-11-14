 

Обделавшаяся Кудрявцева потеряла сознание: Внезапно начались роды

14.11.2022, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лера Кудрявцева, четыре года назад ставшая матерью во второй раз, часто становится гостьей различных телепередач. Недавно она посетила площадку шоу “Звезды сошлись”, на которой вместе с другими гостьями обсудила процесс появления детей на свет.

Оказалось, что роды телеведущей проходили в невероятной опасности. Еще немного и мог бы пострадать ее новорожденный ребенок! Как поделилась Лера Кудрявцева, ее роды начались внезапно.

На дворе стоял 1990 год, она, недавно перешагнувшая порог 18-летия, оказалась в больнице. Странные ощущения, которые неопытная Лера приняла за желание облегчиться, привели ее в туалет. Спасла и мать, и ребенка медсестра, которая влетела в кабинку и, задрав подол ночнушки у роженицы, поняла, что “обделавшаяся” Лера Кудрявцева на самом деле была в потугах.

Ее срочно бросили на каталку, а что было дальше – Кудрявцева не помнит. Как только ребенок вышел, Лера сразу же потеряла сознание. Именно таким и стало появление на свет ее сына Жана Ленюка…

К счастью, следующие роды телеведущей прошли уже в более предсказуемой атмосфере: врачи окружили ее заботой и помогли минимизировать болевые ощущения, поставив ей эпидуральную анастезию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.20 / «Если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина»

13.03.22 / Новый рассвет Темного рыцаря

20.08.22 / Немецкий политик – если государство устанавливает нормы личной гигиены, дальше падать некуда

29.04.22 / Huanqiu Shibao – Запад «натоизирует» Украину, чтобы победить Москву руками Киева

08.06.21 / «США подают России патроны»

13.08.22 / “Эмоциональное выгорание с привыканием к статусу многодетной матери”: недавно родившая третьего ребенка актриса Наталия Медведева о своем состоянии

01.06.21 / Скандалы: Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

29.12.20 / Екатерина Гусева, Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и другие участники нового сезона “Танцев со звездами”

21.08.21 / Ошибки, которых следует избегать при ношении джинсов клеш после 40: как выбрать “правильные” штаны

26.05.21 / Средняя суточная ставка аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика